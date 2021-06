Ornella Muti ex compagno e mariti/ Fabrice Kerhervè, Federico Fachinetti, Alessio Orano a Adriano Celentano

Ornella Muti, è finita con l’imprenditore Fabrice Kerhervè

L’imprenditore Fabrice Kerhervè è diventato celebre in Italia grazie alla sua relazione con l’attrice Ornella Muti, che si è conclusa proprio nel 2020 dopo dodici anni. Di dieci anni più giovane dell’attrice, Kerhervè è nato nel dicembre 1965. Ornella Muti e Fabrice Kerhervé si sono fidanzati dal 2008: “È una storia complicata. Ci amiamo tanto, ma ci vediamo poco. Ma io non faccio che pensare a lui e so che non m’innamorerò mai più di nessun altro”, aveva detto tempo fa l’attrice, confermando la difficoltà di un rapporto a distanza.

Fidanzata Giovanni Caccamo, chi è?/ Da Deborah Iurato ad Anna Tatangelo, ma ora...

A fine 2020, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”, l’attrice ha confermato di essere single: “Sono single. Nessun nuovo amore, ogni tanto mi manca una spalla, una carezza, qualcuno che ti possa accogliere nelle tue fragilità, le tue conferme e questo non so se l’ho mai avuto”, senza però entrare nei dettagli della fine della sua storia d’amore con l’imprenditore francese.

Alberto Sordi, tanti amori ma nessuna moglie e figli/ Da Andreina Pagnani a Soraya e Silvana Mangano

Tutti gli ex mariti e i flirt di di Ornella Muti

Ornella Muti, al secolo Francesca Romana Rivelli, è stata sposata due volte: con l’attore Alessio Orano (1975-1981) e con Federico Fachinetti (1988-1996). Nel 1974 l’attrice è diventata madre della figlia Naike, di cui non ha mai rivelato la paternità. Dal matrimonio con Fachinetti ha avuto altri due figli, Carolina e Andrea: “Federico è il papà dei miei bambini, l’ho amato tantissimo e sicuramente è un amore che non finirà mai, è solo cambiato”, ha raccontato a “Oggi è un altro giorno”.

Nel 1978 Ornella Muti recitò con Alain Delon nel film “Morte di una carogna”, nonostante i mille rumors dell’epoca e successivi, non ci fu nulla: “Avevo paura di lui che girava con dei cani feroci…”, ha confessato l’attrice. Nel 1981, invece, scoppiò la passione con Adrian Celentano sul set di “Innamorato pazzo”: “Adriano è stato l’unica infedeltà della mia vita”, ha raccontato l’attrice a Il Messaggero. All’epoca il Molleggiato era già sposato con Claudia Mori e la Muti con Orano. Infine negli anni ’80 si parlò anche di una relazione tra Ornella Muti e Francesco Nuti, mai confermata dai diretti interessati.

Come è morto Alberto Sordi?/ Causa: tumore ai polmoni e complicazioni broncopolmonari

© RIPRODUZIONE RISERVATA