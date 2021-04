Ornella Muti, ex mariti Alessio Orano e Federico Fachinetti/ Chi sono? Attore e…

Si chiamano Alessio Orano e Federico Fachinetti i due ex mariti di Ornella Muti, attrice romana pluripremiata famosa soprattutto per i suoi ruoli in diverse commedie cinematografiche girate tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta del Novecento. Proprio in questo periodo, Ornella ha intrattenuto prima con Alessio e poi con Federico le due relazioni più importanti della sua vita, soprattutto la seconda, dal momento che lei e Federico si sono sposati in chiesa (a Martinego, nella campagna bergamasca) e dalla loro unione sono nati i figli Carolina e Andrea. Con Alessio, invece, Ornella non ha avuto figli: l’attrice si è legata a quest’ultimo soltanto civilmente, e il loro matrimonio è durato sei anni dal ’75 all’’81. Anche la convivenza con Fachinetti, purtroppo, è andata avanti per poco: si parla di circa otto anni dal 1988 al 1996.

Chi sono Alessio Orano e Federico Fachinetti, ex mariti Ornella Muti

A differenza di Federico, Alessio Orano è abbastanza conosciuto: attore come Ornella, Alessio si è distinto come interprete di alcuni film di genere horror e thriller usciti nelle sale italiane nei primi anni Settanta. Nessuno dei due ha mai reso noti dettagli circa la loro relazione, e anche sul matrimonio tra Ornella e Federico si conosce molto poco. Meno ancora, anzi: le informazioni su di lui sono praticamente nulle. Di Alessio Orano, invece, si sa che è nato a Verona nel 1945 e che ha esordito nel film del 1970 La moglie più bella in cui interpretava il mafioso Vito Juvara. Proprio sul set ha incontrato Ornella Muti, che ha sposato civilmente cinque anni più tardi. Nel 1971 è uscita al cinema una nuova pellicola che li ha visti protagonisti insieme, Il sole nella pelle, girata insieme a Luigi Pistilli.

