Ornella Muti, fidanzati e mariti/ Da Fabrice Kerhervé a Alessio Orano e Federico Facchinetti

La vita di Ornella Muti è stata piena d’amore. Sono tre i suoi ex mariti e fidanzati più importanti, tre uomini che hanno fatto forte il cuore della bellissima attrice italiana che si è sposata due volte. Il primo matrimonio è stato con il collega attore Alessio Orano, mentre il secondo matrimonio è stato con l’imprenditore Federico Facchinetti. Poi nella vita di Ornella Muti è arrivato un nuovo fidanzato: Fabrice Kerhervé, un imprenditore di 55 anni a cui è stata legata per diverso tempo. Oggi tornata single.

Ma chi sono stati i fidanzati o mariti più importanti per Ornella Muti? Partiamo dall’ultimo in senso temporale: Fabrice Kerhnervé, imprenditore di 55 anni che si occupa di affari online incontrato per la prima volta nel 2008. La loro relazione è durata a lungo: ben 18 anni d’amore tra l’attrice e l’imprenditore che si sono detti addio solo nel 2020 con tanto di annuncio. Una storia complessa e difficile per stessa ammissione di Ornella Muti che alla stampa raccontava di una distanza fisica importante che li separava, visto che l’ex compagno era sempre in giro per lavoro.

Lo scoppio della pandemia da Covid-19 e l’isolamento forzato in casa ha fatto il resto portando la coppia a dirsi addio. Prima di lui però Ornella Muti è stata follemente innamorata di Alessio Orano, attore balzato alla fama nazionale negli anni ’70 con i film “La moglie più bella” e “Lisa e il diavolo”.

Ornella Muti e i matrimoni con gli ex mariti Alessio Orano e Federico Facchinetti

Ornella Muti e l’ex marito Alessio Orano si conoscono proprio sul set di un film. Tra i due scatta la scintilla che li porta non solo ad innamorarsi, ma anche a collaborare diverse volte insieme. Nel 1975 il matrimonio in comune durato fino al 1981, anno della disfatta. Dal loro amore è nata la prima figlia di Ornella Muti: si tratta di Naike Rivelli che ha preso il nome della mamma. In realtà per diverso tempo si è pensato che Naike potesse essere figlia di José Luis Bermudez de Castro, produttore cinematografico con cui la Muti ha tradito il marito. A confermare la paternità di Alessio Orano è stata proprio Naike Rivelli con l’esito dell’esame del DNA.

Dopo la fine del matrimonio con Alessio Orano, Ornella Muti trova marito per una seconda volta. Questa volta a farle perdere la testa è Federico Facchinetti, imprenditore lontano dal mondo del cinema e dello spettacolo. Il matrimonio viene celebrato nel 1988: otto anni d’amore suggellati dalla nascita di due figli: Carolina e Andrea.











