Ornella Muti/ “Fidanzato? Sono single, ma non felice perché…” (Maledetti amici miei)

Ornella Muti sarà ospite di Maledetti amici miei, il programma di Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi in onda oggi su Rai 2 a partire dalle 21:20. Inutile dire che con ogni probabilità la grande attrice, così come gli altri colleghi che l’hanno preceduta sul tetto di questo condominio così chiassoso e geniale, si ritroverà a dover fronteggiare gli sketch a ripetizione che i protagonisti di questo programma, fatto da amici arrivati alla mezza età e in vena di bilanci sulla loro esistenza, dimostrano di non disdegnare ogni volta che ne hanno occasione. E chissà che l’umorismo dei quattro, in relazione alla presenza di Ornella Muti, non vada a toccare anche la nuova attività da “fotografa” della 64enne romana. Proprio lei, pochi giorni fa, ha infatti azionato la macchina fotografica per immortalare la figlia Naike Rivelli completamente nuda in uno scatto che ha fatto impazzire gli utenti di Instagram.

ORNELLA MUTI: “SONO SINGLE MA NON FELICE”

Sex symbol degli anni Ottanta, una delle interviste recenti più belle concesse da Ornella Muti negli ultimi tempi è senza dubbio quella a Mara Venier nella scorsa edizione di Domenica In. Accompagnata proprio dalla figlia Naike, la Muti si è aperta con grande familiarità alla sua amica conduttrice. Nel corso dell’intervista ha svelato molti aspetti della sua vita fino a quel momento inediti: “Arrivo dalla campagna di Genova, è un momento che ho bisogno di ricostruire la mia vita, di stare serena. Mi è più confacente di Roma che è caotica, io non guido e per fare una cosa in posta ci metti ore. Lì è tutto a dimensione d’uomo e io poi amo molto il rapporto con le persone. Come si chiama il posto? Castelletto d’Orba, non lo conosce nessuno. Saluto gli amici del bar”. In quell’occasione svelò anche di essere single, ma non felice: “Sono single, ma non felice perché sento la tristezza di non avere una persona vicino. Però devo dire che questo mi è costato, ho amato degli uomini che in realtà non vedevo. Non ci ho capito niente e ormai sono molto prevenuta”.

ORNELLA MUTI, LA CONDANNA DELLA CASSAZIONE

L’attività di Ornella Muti sui social, in particolare su Instagram, è legata perlopiù alla rievocazione di alcuni dei suoi grandi successi al cinema. La carriera della Muti è stata molto precoce: a 14 anni e mezzo, nel 1970, venne scoperta dal regista Damiano Damiani, che la rese l’eroina dannunziana del romanzo “Il piacere”. Nella sua lunga carriera Ornella Muti ha recitato in più di settanta pellicole, in Italia e all’estero, diventando un’emblema dell’italianità nel mondo. Negli ultimi mesi ha fatto discutere la decisione con cui la Cassazione ha confermato la condanna a sei mesi di reclusione e 500 euro di multa per tentata truffa aggravata e falso. Era stata la Corte di Appello di Trieste, il 6 luglio 2017, a contestare alla Muti di aver cancellato uno spettacolo al Teatro Verdi di Pordenone, nel dicembre 2010, dandosi malata quando invece risultò partecipare ad una cena di gala in Russia con Vladimir Putin e Kevin Costner.



