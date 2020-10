Ornella Muti “Flirt con Celentano? Claudia Mori da qualcun altro”/ Il tradimento..

In diretta da quello che è stato definito il covo delle streghe, ovvero la casa di Ornella Muti e di Naike Rivelli, arriva quella che è la bomba destinata a mettere in moto la macchina del gossip per andare a scavare in fondo alla questione. Ma qual è la rovente rivelazione che le due hanno fatto? E’ presto detto. Quando il collegamento ha preso il via, Adriana Volpe si è ritrovata Naike Rivelli in versione inviata che ha incalzato la madre proprio sulla rovente questione Adriano Celentano. Lei non avrebbe voluto parlarne, o fa finta di non volerlo fare, ma poi risponde a tono alle domande della figlia lasciando intendere che Adriano Celentano si consolava con lei mentre Claudia Mori era distratta da altro. In particolare, Ornella Muti afferma: “Ero in crisi con tuo padre, in quel periodo ero sola anche se nessuno lo sapeva… non si doveva raccontare tutto…Lui si sentiva molto solo perché lei stava da qualcun altro, così dicevano… io non c’ero”.

ORNELLA MUTI DICE LA SUA SULLA LIASON CON ADRIANO CELENTANO

A questo punto Ornella Muti ride un po’ e così poi Naike la incalza: “Se è successa una cosa del genere è perché nella famiglia dei Celentano non erano così felici. D quello che ricordo io, mi è stato detto che non era la cosa giusta e mia mamma è scappata a gambe levate”. Adriana Volpe ci tiene a precisare che le due ne hanno parlato spontaneamente perché non c’è un libro o un film da lanciare e per questo difende questa esclusiva…Questa verità passerà così inosservata o Claudia Mori dirà la sua a riguardo dando il via ad un lungo battibecco?



