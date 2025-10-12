Ornella Muti ha un compagno? “No, sto bene così”: l’icona del cinema italiano racconta perché ha scelto la libertà all’amore.

Ornella Muti è sempre stata molto chiara e schietta, per lei la famiglia è al primo posto e questo lo vediamo riflesso nel suo amore per Naike Rivelli, Carolina e Andrea, i suoi adorati figli. Lei stessa aveva confermato che pur di stare insieme a loro rinunciava alla carriera, e pochi anni fa ha passato il mese di agosto con i suoi cari dicendo ben due no a due film. “Non potrei fare diversamente: i figli, che ho voluto con tutta me stessa, mi hanno regalato la felicità e mi hanno mantenuta in equilibrio, impedendomi di cadere”, aveva spiegato Ornella.

Negli anni ’80 era senza dubbio l’icona più amata del mondo del cinema, l’attrice più richiesta per la sua bravura e per la sua bellezza, anche se nonostante le numerose avventure che ha vissuto, il momento più bello per lei è stato proprio la maternità: “La nascita dei bambini, un regalo della vita. Guardando indietro, avrei voluto lavorare di meno e stare di più con Naike, Carolina e Andrea. Si è mamme a tempo pieno, ma mi sto rifacendo oggi“. Ornella Muti si è dedicata tanto ai figli, e negli anni ha avuto diversi fidanzati, ma quello che i fan si domandano oggi è se abbia un compagno.

Ornella Muti, fidanzato? “Dovrei trovare un uomo davvero speciale”

Ornella Muti ha un compagno? L’attrice è sempre stata molto schietta nel rispondere a questa domanda, soprattutto di recente: “No, per carità. Sono single ed è meglio così. Mi basta essere super impegnata tra lavoro, figli, nipoti. Oggi, per rinunciare alla mia libertà, dovrei trovare un uomo davvero speciale”. Troppo preziosa, dunque, la sua libertà, così come l’amore per la famiglia che risulta essere qualcosa di troppo importante per lei. Poi aggiunge, che per la sua vita servirebbe una persona capace di accettare le sue priorità: “Un compagno capace diaccettare il fatto che io vivo in funzione della mia grande, faticosa ma meravigliosa famiglia. E se non arriva, pazienza. Sto già benissimo così, non mi manca nulla”. Dopo Fabrice Kerhnervé, Ornella ha quindi deciso di cambiare le sue priorità e mettere al primo posto la sua felicità e la famiglia.