ORNELLA MUTI/ “La pandemia? Momenti duri, ma la famiglia mi dà forza” (Domenica in)

C’è anche Ornella Muti, tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica in, il contenitore domenicale condotto da Mara Venier in onda oggi a partire dalle 14 su Rai1. Già una volta, il mese scorso, Ornella aveva accettato l’invito della sua amica Mara per parlare della sua vita attuale, caratterizzata – come d’altronde quella di tutti – da una certa parte di solitudine a causa delle misure di distanziamento sociale. Ornella è per certi versi una privilegiata: in Piemonte, dove vive, gode infatti della compagnia di sua figlia Naike. “Siamo in Piemonte”, ha fatto sapere la Muti, senza dare ulteriori dettagli sulla sua residenza. Le due sono opportunamente “isolate – prosegue – e nella pace assoluta”: “Si vive bene. Sono momenti duri, ma si vive bene”. Poi accenna a un progetto per i bambini che avrebbe voluto realizzare, ma alla fine non se n’è fatto più nulla.

Ornella Muti: “Per me la famiglia è fondamentale”

Il dialogo su questo periodo di pandemia prosegue con un’ulteriore riflessione da parte di Ornella Muti: “Penso che tante cose ci hanno portato a capire che in questa pandemia, potremmo stare un po’ meglio”, sostiene l’attrice, anche lei convinta che non tutto il male viene per nuocere. “Dobbiamo cambiare modo di vivere, non tornare come prima. Spero che torneremo ad abbracciarci, per me è un problema. L’importante è tornare a sentirci. Tornare a essere persone”. Tutto sommato, dal suo punto di vista, è un’occasione per rivalutare le priorità e tornare ad affrontare la vita in maniera diversa, più consapevole. Lei in prima persona ha tratto un insegnamento da tutta questa situazione: “La famiglia è fondamentale, ho dei figli che si prendono cura di me, che mi amano. Dei nipoti che mi fanno sciogliere come un cioccolatino. Tutto questo mi dà forza. Noi siamo donne, invecchiamo. Tutto quello che ci gira intorno, è sempre tutto ‘wow’ e poi? Che ti rimane?”.

Michele Placido, Carlo Verdone e il saluto all’amica Ornella Muti

La domanda è retorica: per Ornella Muti, rimane l’affetto dei suoi cari, in primis dei familiari, ma anche quello di amici e colleghi come Michele Placido e Carlo Verdone. Durante la puntata del 17 gennaio, i due hanno voluto indirizzare alla Muti un bel videomessaggio in cui – in qualche modo – le dichiaravano i loro sentimenti. Inizia Placido: “Sai che sono stato un po’, un po’ tanto innamorato di te. Ma chi è che non è stato innamorato di te? Eri di una tenerezza unica, ti voglio bene”. Importante l’esperienza anche con Verdone: “Insieme abbiamo fatto un ottimo film che è Io e mia sorella. Io ho conosciuto la Francesca quella semplice, della porta accanto. Abbiamo bei ricordi, abbiamo fatto anche Stasera a casa di Alice. Io ho sempre dei bei pensieri per te, sei stata una compagna di lavoro splendida. Ti abbraccio forte, ciao Franceschina”.



