Ornella Muti, mamma di Naike Rivelli/ “Mi consigliarono di abortire per fare un film ma io decisi di…”

Ornella Muti è la mamma di Naike Rivelli: un rapporto molto forte

Ornella Muti è la madre di Naike Rivelli. L’attrice italiana è diventata mamma nel 1974, quando non aveva ancora 20 anni, e all’epoca molte persone a lei vicine le consigliarono di abortire: “Mia madre però me lo chiese: anche se in Italia l’aborto era illegale, all’estero si poteva fare tranquillamente. Persino il mio agente cinematografico di quel periodo me lo consigliò, perché dovevo girare un film. Avrei dovuto abortire per fare un film? Assolutamente no! Quindi ho deciso di portare a termine la gravidanza, altrimenti il Signore mi avrebbe detto “pussa via!”… ed è nata Naike”, ha raccontato la Muti al Corriere della Sera.

Le due donne, data anche la poca differenza di età, hanno un rapporto molto stretto: “Per fortuna ho i miei figli che mi sostengono tantissimo: Naike mi dedica tanta parte della sua vita” ha raccontato Ornella Muti, come riporta Elle.

Ornella Muti: chi sono i figli e i nipoti

Ornella Muti ha avuto altri due figli, Carolina e Andrea Fachinetti, avuti dal secondo marito Federico (dopo l’attore Alessio Orano), a cui è rimasta sposata dal 1988 al 1996. Oggi Ornella Muti è nonna di quattro nipoti: Akash (figlio di Naike), Alessandro e Giulia (nati da Carolina), Edoardo 8figlio di Andrea. “La famiglia è fondamentale, ho dei figli che si prendono cura di me, che mi amano. Dei nipoti che mi fanno sciogliere come un cioccolatino. Tutto questo mi dà forza. Noi siamo donne, invecchiamo. Tutto quello che ci gira intorno, è sempre tutto ‘wow’ e poi? Che ti rimane?”, ha detto l’attrice in una recente intervista a Domenica In.

