Ornella Muti/ “Mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Non ne parlo più”

Ornella Muti si racconta a cuore aperto a “Ti sento”, il nuovo programma di Pierluigi Diaco. L’attrice italiana, amata e conosciuta in tutto il mondo, si è confessata nel programma serale di Rai2 rivelando: “mi hanno accusata di non avere un’anima. Celentano? Per rispetto preferisco non parlarne più”. Un’intervista a 360° quella rilasciata dall’attrice italiana che si è soffermata a parlare del suo passato confessando, senza remore, di aver sofferto tanto per alcune cose pubblicate sui giornali.

Ornella Muti, chi è il padre di Naike Rivelli?/ Mistero sulla paternità della figlia

“Hanno scritto anche cose terribili su di me. Ad esempio ‘la Muti si attribuisce un’anima’ e questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone” – ha detto la Muti che è tornata a parlare anche della laison con Adriano Celentano. I due, infatti, si sono conosciuti sul set del film “Il bisbetico domato” e tra loro è scoppiata una passione tenuta per anni nascosta. A rivelare quanto successo è stato il Molleggiato molti anni dopo ammettendo che la Muti è stata l’unica donna con cui ha tradito la moglie Claudia Mori. Sulla vicende però la Muti non è voluta tornare: “non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi. Credo che le cose vadano fatte sempre con un’attenzione verso gli altri”.

Adriano Celentano, relazione con Ornella Muti/ "L'unica infedeltà della mia vita"

Ornella Muti: “la famiglia è fondamentale” e sulla figlia Naike Rivelli…

Non solo, Ornella Muti durante l’intervista rilasciata a Pierluigi Diaco nel programma “Ti Sento” ha parlato anche della famiglia, di affetti e della figlia Naike Rivelli. “A differenza mia è più fragile e ha maggiore difficoltà a gestire l’attenzione mediatica” ha detto l’attrice che non nasconde di desiderare un compagno. L’amore e la famiglia sono sempre stati importantissimi nella vita della Muti come aveva già raccontato nel salotto di Domenica In da Mara Venier.

Claudia Rivelli, arrestata sorella Ornella Muti/ In casa sua Gbl, droga dello stupro

Lo scorso gennaio, infatti, l’attrice in collegamento da casa si era soffermata sul particolare momento storico che stavamo vivendo segnato dalla pandemia da Coronavirus dicendo: “tante cose ci hanno portato a capire che in questa pandemia, potremmo stare un po’ meglio. Dobbiamo cambiare modo di vivere, non tornare come prima. Spero che torneremo ad abbracciarci, per me è un problema. L’importante è tornare a sentirci. Tornare a essere persone.La famiglia è fondamentale, ho dei figli che si prendono cura di me, che mi amano. Dei nipoti che mi fanno sciogliere come un cioccolatino. Tutto questo mi dà forza. Noi siamo donne, invecchiamo. Tutto quello che ci gira intorno, è sempre tutto ‘wow’ e poi? Che ti rimane?”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA