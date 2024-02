Ornella Muti, proposta a Celentano: “Vieni a Sanremo su un trattore”/ Gesto per gli agricoltori

Ornella Muti a Sanremo per la protesta degli agricoltori

Ornella Muti annuncia la propria presenza a Sanremo, venerdì 9 febbraio, insieme alla figlia Naike Rivelli. L’attrice ha deciso di appoggiare la protesta degli agricoltori recandosi nella città del Festival a bordo di un trattore e lanciando un messaggio ad Adriano Celentano affinchè faccia la stessa cosa. A spiegarlo è stata la stessa Ornella Muti in una dichiarazione rilasciata ai microfoni dell’AdnKronos.

“Venerdì io e mia figlia Naike arriveremo al Festival di Sanremo a bordo di un trattore con un bancale di arance calabresi che regaleremo a tutti i vip che stanno lì, anche ai cantanti”, ha dichiarato l’attrice che ha deciso di aiutarli portando la loro voce anche a Sanremo. “Se hanno bisogno di numeri telefonici e contatti glieli daremo noi, anche Al Bano si è reso disponibile”, ha aggiunto.

Il messaggio di Ornella Muti per Adriano Celentano

Ornella Muti, sempre ai microfoni dell‘AdnKronos, ha spiegato che tornerebbe sul palco del Festival di Sanremo 2024 “solo se verrà con me un agricoltore. Quando sono salita sul palco dell’Ariston per lavoro non mi sono sentita a mio agio, Amadeus, il padrone di casa, non mi ha trattata come una professionista”.

L’attrice, inoltre, ha rivolto anche un appello ad Adriano Celentano con cui ha girato il film Il bisbetico domato: “Siamo bisbetici indomati. Ci appelliamo anche ad Adriano Celentano e al suo vecchio personaggio di Elia, che scendesse in campo anche lui”.

