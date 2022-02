Ornella Muti/ “Sanremo? Una fatica, non è il mio habitat! Morte papà mi ha segnato…”

Ornella Muti oggi ospite di Domenica In è stata accolta da un omaggio video dedicato alla sua carriera. “Parliamo dell’esperienza di Sanremo? Se proprio dobbiamo…”, ha esordito, spiazzando la stessa Mara Venier. Quando si rivede, cosa pensa? “Dipende da quello che vedo”, ha replicato. Ma lei si è mai resa conto di quanto sia bella? “No, perché uno vive dentro e dentro è tutta un’altra cosa. Sono sempre stata un po’ tormentata ma bene”. Ornella ha sempre cercato di vivere sempre con semplicità, “perché poi è difficile, se ti autocelebri c’è qualcosa che non va”, ha aggiunto.

Lei ha rifiutato uno 007 perché voleva mettere un suo amico come costumista. “Detta così non sembra normale”, ha commentato, “Se lo rifarei? Adesso non lo so, il mio amico adesso è morto ma amavo moltissimo lavorare con lui”, ha aggiunto. La Muti si è definita anche molto fedele. “E’ stato un bellissimo gesto”, ha commentato Mara Venier, comprendendo il suo discorso.

Ornella Muti e l’esperienza a Sanremo 2022

A Domenica In non potevano mancare i filmati di Ornella Muti del 1984. “Io non mi riguardo molto, a che serve? Serve per vedere quello che non hai fatto bene e migliorarsi. Ancora oggi sono molto severa con me stessa, è una mia caratteristica”, ha ammesso. Ornella è stata ospite nella prima Domenica In di Mara Venier nel 1993. “Non sono cambiata molto”, ha commentato, riferendosi al lato prettamente emotivo. “Io do molto valore alla mia vita privata perché penso che mi accompagnerà fino alla fine, quindi devo nutrire la parte che mi renderà serena e spesso tutto questo è sempre pronto ad essere spento e preferisco rimanere nel mio dove non mi può ferire nessuno”, ha spiegato.

Accettare Sanremo significa andare contro tutto ciò che ha detto: “Che fatica, mamma mia! Ho accettato subito ma non avrei potuto dire di no, mi avrebbero fucilato. Ma non è il mio habitat, non ho i tempi televisivi, è difficile!”. “Sanremo non è comodo”, ha ammesso, “E’ una cosa canora ed io ho fatto quello che dovevo fare, punto”. Oggi ha ammesso che non vedeva l’ora che tutto finisse. In merito alle polemiche sui look scelti, ha commentato: “Armani nella mia vita è stato molto importante e tutta questa polemica mi è dispiaciuta. Non l’ho sentito e questo mi dispiace”. Adesso sogna di creare un posto dove ci si diverte e destinato agli adulti. Un progetto che la vede attiva insieme alla figlia Naike. Rivedendo le immagini dei suoi genitori si è molto emozionata: “Papà se ne è andato presto, è una cosa che mi ha molto segnato ma ognuno deve fare il proprio cammino”.



