Ornella Muti: “Silvio Berlusconi mi ha corteggiata? Non me ne sono accorta”/ “Mi spronò a fare televisione”

Ornella Muti: “Silvio Berlusconi mi spronò a fare televisione e in quel periodo era difficilissimo”

”Incontrai Silvio Berlusconi tantissimi anni fa e fu lui che mi spronò a fare televisione e in quel periodo era difficilissimo. Ho fatto ‘Premiatissima’ e devo dire che ne vado molto orgogliosa perché nonostante avessi i bambini molto piccoli sono riuscita a ballare e a fare un bel programma”. Con queste parole Ornella Muti all’Adnkronos ha ricordato Silvio Berlusconi, nel giorno del funerale di stato del leader di Forza Italia ed ex presidente del Consiglio. Tra i tanti personaggi dello spettacolo che devono dire grazie a Silvio Berlusconi c’è anche l’attrice che esprime tutta la sua gratitudine per il fondatore di Mediaset – Fininvest fino al ’94 ricordando il loro primo incontro.

”Quando muore qualcuno mi dispiace sempre, soprattutto per la famiglia”, aggiunge Ornella Muti all’Adkronos, parlando di Silvio Berlusconi. “È stato un uomo amato, odiato ma a me questo non interessa.” L’attrice ha tenuto a precisare di aver conosciuti Silvio Berlusconi imprenditore e gli è grata per quanto fatto insieme dal punto di vista professionale. Sul Berlusconi ‘politico’ Ornella Muti ha precisato: ”Io faccio l’attrice, amo l’arte e da sempre mi tengo lontana dalla politica, non è il mio campo”. Infine alla domanda se è mai stata corteggiata da Silvio Berlusconi Ornella Muti risponde ironicamente: ”Se lo ha fatto non me ne sono accorta…”.

Ornella Muti ricorda anche Francesco Nuti: “Ho provato un dolore immenso. Era un ragazzo talentuoso”

Non solo Silvio Berlusconi. Il 12 giugno 2023 è morto anche Francesco Nuti, attore al quale Ornella Muti era legata, avendo lavorato insieme nel film “Tutta colpa del paradiso” nel 1985, pellicola diretta dallo stesso Nuti e girata quasi interamente in Val d’Ayas, all’Alpe Taconet, presso il ristoro ‘Paradisia’ e l’anno seguente in ‘Stregati’, terzo film con Francesco Nuti regista e anche protagonista. “Quando ho saputo della morte di Francesco Nuti ho provato un dolore immenso. Era un ragazzo talentuoso, sensibile, un poeta, aveva questa faccia ironica, triste e dolce, era una persona meravigliosa”. Così Ornella Muti con l’Adnkronos, ricordando con commozione l’amico e collega morto all’età di 68 anni, dopo una lunga malattia.

L’attrice si definisce sollevata dal fatto che la morte dell’attore sia passata ”un po’ in sordina’‘. ”Era da tanto tempo che non si sentiva più parlare di lui – prosegue la Muti – per fortuna l’hanno protetto. I suoi ultimi anni non erano da far vedere secondo me, la sua è stata una vita spezzata. Mi mancava da tempo, spero che finalmente trovi pace”.











