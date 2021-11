Ornella Muti su arresto sorella Claudia Rivelli/ “Incredibile equivoco, è ingenua…”

Ornella Muti per la prima volta ha rotto il silenzio dopo l’arresto della sorella Claudia Rivelli, finita in manette con l’accusa di spaccio di droga. La donna è finita agli arresti domiciliari nell’ambito di un’operazione compiuta dai carabinieri del Nas sul traffico di droghe sintetiche acquistate dall’estero e sul darkweb. Nel dettaglio, come precisa il quotidiano Repubblica, la sorella dell’attrice, oggi 71enne, sarebbe accusata di aver importato illecitamente e periodicamente “vari flaconi di Gbl provvedendo a inviarne parte al figlio residente a Londra dopo averne sostituito confezione ed etichetta riportante indicazione ‘shampoo’ in modo da trarre in inganno la dogana”, come si legge nel capo di imputazione.

Adesso è il settimanale Oggi, nel nuovo numero in edicola, a raccogliere la testimonianza di Ornella Muti che si ritrova a difendere a spada tratta la sorella dalle gravissime accuse a suo carico: “Mia sorella è la persona più dolce e ingenua che io conosca. Una donna naïf incapace di distinguere persino uno spinello da una sigaretta”, ha confidato alle persone più vicine la Muti, per la quale si sarebbe trattato solo di uno spiacevole “equivoco”. Le persone vicine all’attrice raccontano al settimanale di una Ornella incredula e addolorata, convinta della totale estraneità della sorella alla vicenda. Inoltre, in queste ore non farebbe altro che manifestare a Claudia la sua vicinanza e solidarietà. Pubblicamente però si è chiusa in un silenzio impenetrabile, infatti non ha mai commentato apertamente l’accaduto.

Ornella Muti dopo l’arresto della sorella Claudia Rivelli

Mentre Ornella Muti si è schierata dalla parte della sorella Claudia Rivelli, già arrestata lo scorso 15 settembre dopo il ritrovamento nella sua abitazione di tre flaconi contenenti un libro di sostanza Gbl – conosciuta come ‘droga dello stupro’ -, quest’ultima nella giornata di mercoledì 3 novembre, nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Roberto Saulino si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Il settimanale diretto da Umberto Brindani, intanto, ha raccolto le confidenze sulla delicata vicenda fatte da Ornella Muti ad alcuni amici ai quali avrebbe detto: “Claudia è da sempre una sognatrice e priva di ogni qualsivoglia malizia. Vive in un mondo tutto suo fatto di pittura, contemplazione e amore. Soprattutto per il figlio che vive a Londra, a cui è legata da un rapporto simbiotico per il quale darebbe la sua stessa vita”. Cosa ci sarebbe di vero, dunque, dietro le accuse mosse alla sorella? “Sono certa che tutto questo incredibile equivoco lascerà spazio presto alla verità”, ha chiosato Ornella, che crede fermamente nell’estraneità di Claudia Rivelli.

Claudia Rivelli nei guai: cos’è successo e le indagini

Il caso è scoppiato per l’operazione antidroga che sta facendo tremare l’altà società capitolina. È iniziata lo scorso settembre con la notizia della Polaria a casa di Claudia Rivelli, dove gli agenti hanno appunto trovato un litro di Gbl, la sostanza da cui si ricava la “droga dello stupro”. La 71enne, ex star di fotoromanzi nonché sorella maggiore di Ornella Muti, si era giustificata dicendo di non sapere che era droga e che la usava per l’argenteria, spedendola al figlio Giovanni, a Londra, che invece la usa per lucidare la sua auto. Una spiegazione considerata strana dagli inquirenti perché, anche se il gamma-butirrolattone è un detergente molto efficace, ha un costo così alto da rendere improbabile il suo acquisto per le pulizie domestiche. Le indagini comunque stanno andando avanti. La svolta potrebbe arrivare dai telefonini sequestrati: secondo quanto riportat da Oggi, una volta trovate le chiavi per entrare nelle chat Telegram criptate, e nelle rubriche con migliaia di nomi, potrebbe scoppiare davvero un terremoto.

