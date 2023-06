Ornella Saiu uccisa in Messico, svolta nelle indagini/ Tre persone arrestate

C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Ornella Saiu, la cittadina italiana assassinata a Playa del Carmen, in Messico, il 31 maggio scorso. Secondo quanto riferito da fonti locali all’Ansa, tre persone sarebbero state arrestate nell’ambito dell’inchiesta e sarebbero ritenute coinvolte nel delitto. La donna, di origini sarde e in servizio in un locale del posto come barista, sarebbe stata uccisa a colpi di pistola con modalità che, stando a quanto sostenuto dalla Procura dello Stato di Quintana Roo, sembrerebbero simili ad una esecuzione. L’arresto dei tre sospettati sarebbe avvenuto nella zona di Veracruz.

Ornella Saiu, 40 anni, sarebbe stata freddata da un sicario e un proiettile l’avrebbe raggiunta al volto mentre stava servendo ai tavoli della caffetteria in cui lavorava. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sarebbe stato un uomo che, dopo essere arrivato in moto sulla scena del crimine, avrebbe fatto irruzione sparando alla vittima da distanza ravvicinata. Ornella Saiu aveva lasciato la Sardegna circa 20 anni, riporta RaiNews, ed era madre di un figlio che oggi ha 18 anni e che aveva già perso il padre a causa di una malattia.

Ornella Saiu uccisa in Messico: il punto sulle indagini

Le indagini sull’omicidio della 40enne sarda Ornella Saiu in Messico sarebbero quindi ad un punto di svolta. Le tre persone fermate poche ore fa, ha riferito in conferenza stampa il procuratore generale Oscar Montes de Oca, sarebbero ora a disposizione delle autorità per un presunto coinvolgimento nel delitto. Ornella Saiu, vedova e madre di un figlio appena maggiorenne, si trovava a Playa del Carmen da circa 20 anni e sarebbe stata descritta come una professionista affermata e ben voluta soprattutto dalla comunità italiana che frequentava abitualmente il locale Sabrina 48, la caffetteria dove sarebbe stata uccisa la mattina del 31 maggio scorso, intorno alle 8:30, sotto gli occhi di alcuni clienti.

Testimoni oculari che si sarebbero rivelati fondamentali per restringere il campo investigativo intorno al profilo di tre soggetti attualmente sospettati e arrestati poche ore fa. Ad eseguire materialmente il delitto, secondo il racconto dei presenti, sarebbe stato un solo uomo con il volto coperto da un casco, arrivato in sella ad una moto e autore dello sparo che avrebbe colpito a morte Ornella Saiu provocando una gravissima ferita alla testa. Il killer non avrebbe parlato con la vittima e al momento il movente resta avvolto nel mistero.











