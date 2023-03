Ornella Vanoni a Belve: “Un vizio? Le canne, la mia medicina…”/ “Le donne? Ho avuto…”

Ornella Vanoni si racconta Belve: “Non riuscivo a dormire, poi ho fumato una canna e…”

Dopo un’altra edizione di grande successo sta per calare il sipario su Belve, il format di successo con al timone Francesca Fagnani. La conduttrice ha messo sotto torchio decine di artisti nel corso della stagione televisiva e con l’ultima puntata chiude il cerchio con imperdibili contributi con protagonista fra tutti Ornella Vanoni. La cantante si è concessa un’intervista senza filtri dove è arrivata a spaziare su temi di ogni genere, dalla vita sentimentale e privata ad alcuni aspetti della sua longeva e apprezzata professione.

La puntata conclusiva di Belve andrà in onda questa sera ma diverse fonti online già riportano alcune indiscrezioni e anticipazioni relative ai temi trattati da Ornella Vanoni nel corso dell’intervista con Francesca Fagnani. In particolare, Dagospia riporta tra i vari temi anche un già dibattuto in passato; ovvero quello delle canne. Come riportato dal portale di gossip, alla domanda della conduttrice rispetto ad ipotetici vizi, la cantante avrebbe risposto: “Le canne: a un certo punto non dormivo più. Mio padre mi fece fare perfino la cura del sonno, ero disperata, finché un giorno non mi hanno fatto fare una canna e allora ho detto: ecco la mia medicina“.

Ornella Vanoni: “Giravo nuda in casa. Le donne? Le ho fatte soffrire…”

Dalle anticipazioni proposte da Dagospia in merito all’intervista di questa sera di Ornella Vanoni a Belve si evince particolare spazio anche a temi intimi, con particolare riferimento alle diverse sfaccettature della sfera sessuale. “L’abitudine di girare in mutande per casa? Dove abitavo c’erano tutti finestroni, io non giravo in mutande ma proprio nuda. Tutti mi dicevano che mi avevano visto dalle finestre: Si, sono una scostumata!”. Continuando nel discorso la cantante aggiunge: “Pensa che c’era un periodo in cui avevo solo un paia di mutande… Quindi le usavo con parsimonia? Molta! Uscivo la sera con gonna e tacchi a spillo; bisogna per forza avere le mutande? Non è detto!”.

L’attenzione di Francesca Fagnani – come riportato da Dagospia – è stata rivolta anche ai rapporti sentimentali, con particolare riferimento alle esperienze di Ornella Vanoni con le donne: “Una è stata una grande amicizia che è durata tanti anni, un’altra è durata meno. Le donne sono attraenti, però a me purtoppo il sesso femminile non interessa molto e infatti ho fatto soffrire queste persone. Io mi innamoro della persona, in quell’altra cosa non sono molto brava”. Prima di chiudere il discorso, la cantante si lascia andare ad una battuta ricordando una vecchia dichiarazione di Berlusconi: “Sarò come si dice adesso, fluida, ma nel giudizio soltanto”.











