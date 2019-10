Ornella Vanoni si riconferma tra i giudici più amati di Amici Celebrities, al suo fianco nel pattern della giuria ci sono Giuliano Peparini e Platinette: un trittico tutt’altro che tranquillo. Con Peparini non sono mancati gli scontri, soprattutto in riferimento della coreografia scelta da lui per Francesca Manzini, non molto apprezzata dalla Vanoni. Ma a dare nell’occhio sono soprattutto i suoi siparietti con Platinette (Mario Coruzzi), che hanno inevitabilmente divertito tutto il pubblico. Se finora le due si sono punzecchiate in un botta e risposta più che “innocuo”, la loro intervista rilasciata di recente su “Tv Sorrisi e Canzoni” sembra chiarire il loro rapporto e il loro ruolo nella trasmissione, più che altro orientato verso il gioco e il divertimento. Se infatti da un lato gli ascolti del talent show che stavolta vede i Vip come protagonisti ha subito un calo – in corrispondenza con la conduzione di Michelle Hunziker – dall’altro lato c’è proprio il Vanoni Show a tenere vivi gli ascolti. Giudice severo quando deve e Donna con la D maiuscola quando può, la cantante e attrice classe ’56 sta letteralmente facendo impazzire tutto il pubblico di Amici.

Ornella Vanoni: in giuria si diverte

In una recente intervista rilasciata per Tv Sorrisi e Canzoni Ornella Vanoni, messa a confronto con Platinette, ha evidenziato quanto si stia divertendo “da impazzire” grazie all’esperienza con Amici Celebrities. “Mi piace fare il giudice” racconta la 85enne originaria di Milano e puntualizza, in riferimento alla sua carriera scolastica non proprio brillante “A scuola prendevo 4 e 3, quindi ora con gli altri sono buona”. La sua preferita in tutto il programma resta comunque Maria De Filippi, per cui ha speso parole piene di stima e grande apprezzamento:“ È così attraente”. Per la Vanoni Queen Mery, forte anche dell’esperienza di suo marito, Maurizio Costanzo, è talmente brava che “Con la sua sola presenza riempie i vuoti”. La cantante vecchio stampo si schiera con la De Filippi anche riguardo lo scontro con Bisciglia, affermando sicura: “Ha fatto bene a zittirlo e a difendere la squadra”. Tra i concorrenti pare invece che la sua preferita, almeno al momento, sia Francesca Manzini, che a sua detta è “Bella, latina, simpatica”. Ma – pur se divertente – per la Vanoni il ruolo di giudice non è forse tra i preferiti: ha infatti confessato che, dopo Amici Celebrities, lavorerà al suo nuovo disco di inediti e preferirebbe rivestire il ruolo di coach.

