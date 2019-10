Ornella Vanoni/ Al centro di nuove polemiche dopo Laura Torrisi? (Amici Celebrities)

Ornella Vanoni ha sempre dosato severità al sorriso. Nella semifinale di Amici Celebrities sembra che la giudice abbia addirittura sottolineato il primo aspetto, finendo per far piangere Laura Torrisi. È a lei infatti che la cantante regala un 3 e mezzo per via della sterilità del suo duetto con Alberto Urso, colpevole di non aver regalato nulla al pubblico in ascolto. “È una canzone intensa e non richiedeva quell’urlo finale. Le ho dato 3 e mezzo. Ma perché bisogna strillare in quel modo? Mancava di intensità, dovresti interpretare di più“, ha detto Ornella, aggiungendo anche che “Emozionarsi non significa trasmettere emozioni al pubblico”. Immediata la reazione emotiva della concorrente: “Per me, che lavoro sul palco come attrice, non è bello sapere di essere incapaci di trasmettere emozioni“, ha detto Laura, “Io ce l’ho messa tutta. E ci sta che non possa arrivare a tutti”. E non è tra l’altro la prima volta che la Vanoni riesce a scatenare una reazione così lacrimosa da parte della Torrisi: Maria De Filippi ha svelato che l’ex di Pieraccioni si è messa a piangere nel dietro le quinte appena la settimana prima. Non è stata però l’unica semifinalista a ricevere un duro colpo dalla Vanoni, che ha regalato un 4 a Ciro Ferrara in occasione del suo duetto con la Angi. “Sono stata buona“, ha sottolineato la giudice, rivelando di non apprezzare il brano La reginella scelto per la performance dell’ex calciatore.

Ornella Vanoni: le scuse a Laura Torrisi

Ornella Vanoni è riuscita a mettere da parte i suoi attriti con Platinette, anche se ad Amici Celebrities le due giudici non hanno condiviso tutte le critiche ai concorrenti. Soprattutto per quanto riguarda gli eliminati come Laura Torrisi, sfavorita rispetto ad un inaspettato Ciro Ferrara. La Vanoni però ha trovato il modo per non scatenare le filippiche di Mauro Coruzzi, limitandosi solo a fargli notare che, a differenza delle prime puntate, si sia calmato solo verso il finale. Imparare ad amarsi è invece il brano che Michelle Hunziker ha pensato di assegnare alla performance della giudice con Alberto Urso e Giordana Angi. Per l’occasione presentati dalla conduttrice in perfetto stile sanremese. “Non ci vedo“, ha detto subito la giudice, prima di avvicinarsi a Maria De Filippi per sentire meglio le sue parole. Clicca qui per guardare il video di Ornella Vanoni. Nella parte finale della puntata c’è stata anche la possibilità per la giudice di provare a rimediare al verdetto negativo dato alla Torrisi, tale da aver provocato agli occhi di Ornella l’eliminazione della concorrente: “Scusami perché forse quello che ho detto ha tirato giù i voti. Però volevo dirti che quello che ti ho detto non era per distruggerti, ma per aiutarti a migliorare“. Il pubblico però ha iniziato a borbottare, così la cantante ha dovuto concludere l’intervento con una frase delle sue: “Oh ragazzi. Quanti calci avrò preso io prima di cominciare?“.

