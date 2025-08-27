Ornella Vanoni, chi è la cantante milanese che nella sua carriera ha ottenuto straordinari successi? Non ha mai vinto Sanremo ma...

Nata nel 1934 a Milano, Ornella Vanoni è tra le artiste più conosciute in Italia e non soltanto. L’artista ha venduto nel corso della sua straordinaria carriera ben 55 milioni di dischi in tutto il mondo, collaborando anche con tantissimi artisti, come Gino Paoli, con il quale ha avuto anche una lunga relazione. Con la sua voce e la sua verve, è diventata una delle cantanti più apprezzate anche all’estero, diventando un simbolo della musica italiana nel mondo. Nel corso della sua vita ha lavorato con tantissimi artisti di alto calibro. Nella sua carriera ha partecipato a otto edizioni del Festival di Sanremo, ottenendo come miglior posizionamento un secondo posto nel 1968. Ornella Vanoni risulta inoltre essere l’unica donna e la prima artista ad aver vinto due Premi Tenco. Nel 1964, agli inizi della sua carriera, ha vinto inoltre un Festival di Napoli.

La carriera di Ornella Vanoni non è cominciata però nel mondo della musica, bensì nel cinema, come attrice in “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello. L’anno successivo si è esibita per la prima volta in musica nella prima rappresentazione al Piccolo de “I Giacobini” di Federico Zardi, cantando alcune ballate. Da quel momento si è spostata sempre più sul mondo della musica, incidendo i primi singoli e più avanti album. Basti pensare che nella sua carriera, Ornella Vanoni ha pubblicato ben 105 dischi, di cui 41 in studio, 7 live e 57 raccolte. Una carriera con numeri straordinari che ancora oggi, nonostante abbia più di novant’anni, prosegue.

Di recente Ornella Vanoni ha ricevuto una laurea ad honorem all’Università Statale di Milano. L’artista 91enne ha dichiarato: “Io non ho mai studiato, ero una cialtrona. A scuola non andavo bene, non me ne fregava niente. I miei genitori sarebbero impazziti di gioia a sapere che ho una laurea”. Parole, quelle della Vanoni, che hanno confermato la sua grande ironia e la capacità di essere sempre ironica e diretta, senza peli sulla lingua.