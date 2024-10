Novant’anni di musica, amori e successi. Tutto questo è Ornella Vanoni, che continua a sperimentare in questa nuova fase artistica, in cui è diventata un’icona multigenerazionale. Oggi infatti i capolavori di Ornella Vanoni sono cantati da grandi e piccini, senza distinzione. D’altronde lei ha fatto – e continua a fare – la storia della musica italiana, con una originalità ed un carisma senza eguali. Un fascino che ammalierebbe chiunque, anche se oggi Ornella non è alcun modo interessata a far colpo su nessuno in particolare.

Perché all’amore dice di aver rinunciato da un pezzo: “Una donna molto innamorata non è libera. Io mi sono sentita libera dopo la fine della storia con Giorgio Strehler. E ora non sono più interessata all’amore, ho detto basta”, spiega a Vanity Fair. Una bella intervista in cui parla anche della solitudine e dei suoi risvolti negativi: “La libertà a volte è anche quello e può essere doloroso”.

Guardando al passato la cantante si sente cambiata. Oggi infatti affronta le sfide con un piglio diverso, mentre anni fa temeva persino della sua stessa ombra: “Avevo paura nella vita, non solo sul palco. Ora sono felice di salire su un palco”, assicura la cantante. “Nella vita? Dico che è impossibile non avere preoccupazioni, perché significherebbe non avere ricordi e se non si hanno sono guai”, continua ancora Ornella, aprendo uno spiraglio sulla sua vita famigliare.

Oggi la cantante vive giorno per giorno, pensando soprattutto alle cose belle che la vita le offre quotidianamente. “Ma di cose spiacevoli ne ho vissute e le ho lasciate andare via. C’è spazio solo per le cose carine. Perché le cose carine sono tutte carine, mentre quelle brutte sono tutte brutte”, chiosa saggiamente la Vanoni.