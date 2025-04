Ornella Vanoni e l’aborto: l’evento che ha segnato la sua vita

Non solo gioie e soddisfazioni dal punto di vista personale, Ornella Vanoni nel corso degli anni ha vissuto anche momenti di down nel corso della sua vita. La cantante ha confidato di aver fatto i conti con un aborto da giovane che in qualche modo ha segnato la sua esistenza. Una pagina scura che nel corso degli anni Ornella Vanoni è tornata a sfogliare, scavando in mezzo al dolore dell’avvenimento. Tornando sull’accaduto, Ornella Vanoni ha rivelato qualche retroscena a riguardo:

“Non è che io ho deciso, io stavo con questo ragazzo svizzero, sono rimasta incinta e lui il bambino non lo voleva. Io ero molto insicura e ho abortito ma non avrei voluto farlo” le parole della cantante che ha aperto la scatola dei ricordi più dolorosi.

Ornella Vanoni e la ferita dell’aborto: “Ero assente”

In passato la cantante ha colto l’occasione per parlare dell’aborto vissuto quando era ancora giovanissima. Un’esperienza che l’ha toccata a fondo, riguardo all’accaduto la cantante ha raccontato nel dettaglio.

“Io ero completamente assente e mi sono affidata a loro, tanto lui non voleva. La mia malinconia è però diventata molto più grande e ho chiesto a mia madre di tornare a casa” le parole di Ornella Vanoni sull’accaduto. Una ferita rimasta aperta, anche se poi la cantante ha avuto comunque la fortuna nella vita di crescere un figlio, Cristiano, nato dal matrimonio con Cristiano Ardenzi. Tra le tante interviste rilasciate in passato, Ornella Vanoni si è espressa anche sul suo rapporto con le donne, ammettendo di non nutrire interesse dal punto di vista sessuale. “Le donne sono attraenti ma il sesso femminile non mi interessa molto, purtroppo” ha ammesso la cantante che comunque nel corso della vita non ha rinunciato ad alcuna esperienza, anche in amore.

