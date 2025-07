Ornella Vanoni, chi è:

Ornella Vanoni ha vissuto una vita ricca di eventi, di persone e anche di amori. L’artista milanese, nata nel 1934, ha sempre avuto uomini importanti nella sua vita, vivendo storie appassionanti e travolgenti. I rapporti d’amore principali sono stati però quattro: nel 1953, Ornella Vanoni si è legata a Giorgio Strehler, intrattenendo con lui un rapporto che è durato per circa un anno. Una storia, la loro, che si è conclusa a causa della dipendenza di lui dalla cocaina, che ha portato la Vanoni ad assumere a sua volta sostanze stupefacenti. “O la assumi anche tu o con un uomo del genere non ci puoi stare” ha dichiarato. Più avanti, Ornella Vanoni si è legata a Gino Paoli: una storia lunga e tormentata la loro, che ha portato anche ad un grande dolore, come la perdita di un figlio che la cantante aspettava.

Più avanti, ancora, Ornella Vanoni è rimasta incinta e ha deciso di abortire. “Stavo con un ragazzo svizzero che non lo voleva. Io ero molto insicura e ho abortito ma non avrei voluto farlo” ha spiegato solamente più avanti. Nel 1960, poi, Ornella è convolata a nozze con Lucio Ardenzi, impresario teatrale: poco prima che nascesse il figlio Cristiano, nel 1962, i due si sono lasciati.

Ornella Vanoni, parlando di recente della sua vita a “Illibraio.it”, ha confessato: “Senza amori folli mi sarei annoiata”. Tanti, infatti, gli uomini nella vita della cantante, che l’hanno fatta divertire, sentire amata ma anche molto soffrire. “Non erano in grado di proteggermi, o forse non volevo essere protetta io” ha spiegato la cantante, che ha avuto come esempio il papà e il suo modo di amarla. Nessuna nostalgia, oggi, per la Vanoni, che guarda al suo passato con un sorriso ma senza rimpiangere i tempi andati.