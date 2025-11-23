Ornella Vanoni morta a 91 anni: le origini familiari della cantante, ecco chi erano i genitori Nino e Mariuccia

Il 21 novembre si è spenta all’età di 91 anni Ornella Vanoni. Nota per la sua voce unica e la sua carriera lunga oltre sessant’anni, pochi conoscono le sue origini familiari. Nata a Milano, Ornella è figlia di Nino Vanoni, imprenditore nel settore farmaceutico, e di Mariuccia Vanoni, donna dell’alta borghesia milanese. Fin da piccola è cresciuta in un ambiente rigoroso, dove la disciplina e le buone maniere erano fondamentali, e dove l’arte e la musica non erano considerate una strada possibile da prendere.

Questo contesto ha influenzato profondamente la sua personalità: da un lato le ha dato stabilità e un senso del dovere, dall’altro le ha acceso il desiderio di libertà, spingendola verso il teatro e la musica come vie di espressione e autonomia. Il rapporto con i genitori non fu sempre facile, soprattutto con la madre, riservata e poco affettuosa, che incuteva ammirazione e distanza allo stesso tempo nella Vanoni.

Ornella Vanoni e il rapporto con i genitori: dettagli

Stando a quanto raccontato da Ornella Vanoni, invece, il padre Nino era più concreto e pratico, le ha trasmesso invece stabilità e il senso di affrontare la vita con ordine. Crescendo, Ornella ha imparato a prendere il meglio di entrambi: la compostezza e l’educazione della madre e la determinazione e il rigore del padre. Ad ogni modo, la cantante è sempre stata molto libera e indipendente, trovando la sua strada lontano fin da giovanissima.