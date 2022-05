Ornella Vanoni: come sta?/ “Estate a riposo”, fan preoccupati per la sua salute

Come sta Ornella Vanoni?

E’ la domanda che da qualche tempo a questa parte assilla i fan della di Ornella Vanoni, in apprensione per le condizioni di salute della cantante. Questo perché la donna ha raccontato di aver vissuto in modo molto intenso questi ultimi mesi e di aver bisogno di riposo. Non si profila dunque un’estate loca per Ornella Vanoni, che ha accantonato alcuni progetti per ritrovare le energie e mettere alle spalle un anno tosto. L’ottantasettenne, in un lungo post sui social, ha recentemente raccontato di aver persino perso il sonno e di essere alle prese con degli incubi.

“Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo”, ha scritto la cantante. “Ero in battaglia con me, ero agitata, ancora troppi dolori, e improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono. Allora mi sono svegliata per cercare i tappi di cera. Inutili, le voci erano nella mia testa. In quel momento ho preso una decisione: avevo un grande progetto ma adesso non mi sento di farlo, e questa estate sarà dedicata al riposo”.

Ornella Vanoni, un’estate di riposo dopo un anno impegnativo

Ornella Vanoni ha quindi deciso di darsi una regolata e rivedere gli impegni in agenda. La sua priorità è ritrovare la giusta serenità e soprattutto le energie necessarie per dedicarsi anima e corpo ai suoi progetti. In un’intervista di qualche settimana fa rilasciata a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, la cantante aveva anche spiegato di essere stata alle prese con il Covid, sottolineando le insidie del contagio e dei potenziali rischi da non prendere sotto gamba. Oggi, in ogni caso, Ornella Vanoni si esibirà regolarmente al concerto del primo maggio. Un appuntamento a cui non vuole proprio mancare.

