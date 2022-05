Ornella Vanoni/ Dal “riposo forzato” al ritorno sul palco con un messaggio importante

Ornella Vanoni, tanti progetti per la Signora della Canzone italiana

Ornella Vanoni sempre protagonista, dentro e fuori dal palco. La signora della canzone italiana non si ferma un attimo e sta vivendo un periodo molto intenso dal punto di vista professionale. Solo poche settimane fa l’abbiamo vista all’opera sul palco del primo maggio, dove ha portato un messaggio importante. “Sono tanti anni che dico che vorrei andare al Primo Maggio e mi dicono, ‘No, il Primo maggio non è per te’, va bene, ma siccome questo è il Primo Maggio è dovrebbe essere la festa dei lavoratori anche se ha perso un po’ il suo significato, sono venuta qui a cantare una canzone di Chico Buarque de Hollanda su una morte bianca”, aveva annunciato la Vanoni, poco prima di regalare un’esibizione molto intensa ed autentica.

Ornella Vanoni ospite di Mara Venier dopo un periodo stressante

L’energia sprizzante di Ornella Vanoni, ormai, non sorprende più. La cantante ha sempre risposto con grande entusiasmo ai tanti progetti che l’hanno vista coinvolta in quest’ultimo periodo. Questo nonostante la stanchezza e la fase pandemica molto probante. “Sarà capitato a tutti di avere un incubo, difficilmente positivo. Ero in battaglia con me stessa, ero agitata, ancora troppi dolori, ed improvvisamente sento voci confuse che parlano forte e si sovrappongono”, aveva raccontato allarmata sui propri canali social non più tardi di pochi mesi fa.

Ornella Vanoni aveva ammesso di sentire voci nella sua testa e di aver ragionato sul fatto di dover ricaricare le pile. La Vanoni non si è fermata, anzi ha rilanciato, e questa sera venerdì 27 maggio la rivedremo all’opera nel salotto di Mara Venier, a Domenica In Show.

