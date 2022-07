Ornella Vanoni e la depressione/ “L’ho avuta tre volte e continuo ancora a curarmi”

Ornella Vanoni è una delle artiste più iconiche della canzone italiana, ma forse non tutti sanno che ha dovuto fare i conti con la depressione a più riprese durante la sua esistenza. Una verità che ha fatto emergere la stessa cantante alcuni anni fa a “Verissimo”, nel corso di un’intervista a cura della conduttrice, Silvia Toffanin, durante la quale ha rivelato: “Soffro d’ansia, l’ansia non fa dormire e quando non dormi diventi depressa. Ho avuto tre lunghe depressioni nella mia vita”.

Una condizione dalla quale non è facile emergere e risalire, ha aggiunto Ornella Vanoni: “La depressione crea un senso di abbandono totale, è molto sottovalutata, perché è una malattia che non si vede. Mi sono curata bene con uno psichiatra, ma continuo a curarmi ancora oggi, perché a una certa età è sempre più difficile riprendersi dalla depressione”. Una lotta continua, insomma, per non ripiombare nel male oscuro, che svuota di emozioni chi ne soffre: “La persona depressa è vuota, non manifesta sentimenti e non li riceve, si crea una barriera che non permette di comunicare, non si sente più niente”, ha spiegato l’artista.

ORNELLA VANONI E LA DEPRESSIONE: “LO PSICHIATRA MI HA DETTO CHE SONO UN SOGGETTO BORDERLINE”

Della depressione Ornella Vanoni ha continuato a parlare a “Verissimo”, evidenziando come il percorso di terapia per uscire da quella condizione sia stato molto lungo e quanto sia stato fondamentale il supporto fornitole da un professionista, che l’ha accompagnata durante tutto il cammino. In particolare, la cantante ha asserito: “Mi sono curata molto bene con uno psichiatra bravissimo. Dopo mesi, quando stavo meglio, andai da lui dicendogli che volevo chiuderla con gli psicofarmaci, ma lui mi rispose: ‘Non ci pensi neanche, lei è un soggetto borderline'”.

Ancora oggi, dunque, Ornella Vanoni assume regolarmente le cure per la depressione: “L’unica cosa che può salvarti quando si ha questo problema sono gli antidepressivi, che prendo ancora”, ha candidamente ammesso. Il trucco per non ricadervi è semplicemente quello di “curarsi bene”, ha chiosato.











