Ornella Vanoni, l’amore e la disavventura con l’ultimo compagno

Ornella Vanoni non pensa più all’amore ed è serenamente single da oltre trent’anni. D’altronde la mitica cantante ha vissuto storie alquanto turbolente nel suo passato sentimentale, non si è fatta mancare nulla e oggi vive i suoi novant’anni con grande maturità e profonda consapevolezza. L’ultimo suo compagno risalirebbe dunque agli anni novanta, nel contesto di una relazione che ha lasciato grande amarezza nel cuore della cantante.

“Era una persona inadatta con un complesso nei miei confronti […] Fu una delusione umana”, ha sentenziato Ornella Vanoni in una intervista scoppiettante e senza peli sulla lingua a Oggi. Insomma, l’amore sembra aver dato più delusioni che altro ad Ornella, anche se non mancano ricordi belli e aneddoti nostalgici.

Nel corso della sua vita, di certo, Ornella Vanoni non si è annoiata. Tanti gli amori a cui si è legata ce ne fu uno di tipo esclusivamente intellettuale. Parliamo di Pierpaolo Pasolini, ovviamente, un uomo che conquistò Ornella coi suoi modi di fare. “A sentirlo parlare mi batteva forte il cuore. Ma lui non avrebbe mai sfiorato una donna, perché in ogni donna vedeva sua madre”, ha spiegato lei.

La cantante è molto seria quando sostiene che si può amare anche senza sesso. E sempre a proposito di Pasolini ne tesse le lodi umane con un coinvolgimento senza pari. “Io sono sempre stata apolitica, ma per Pier Paolo litigai sia con quelli di destra, sia con quelli di sinistra”, ha detto la Vanoni. Oggi Ornella non ama ripercorrere il suo passato sentimentale, specialmente se si tratta di menzionare i suoi ex compagni storici, come Strehler e Gino Paoli, sui quali si è già espressa ampiamente e più volte negli anni.

