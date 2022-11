Ornella Vanoni e l’infortunio: “Femore rotto”/ Il ricordo all’ex marito Lucio Ardenzi

Ornella Vanoni e l’incidente: “Mi sono rotta un femore”

Ornella Vanoni sarà ospite della puntata di questa sera di Che tempo che fa, duante la quale potrebbe decidere di aprirsi, raccontando alcune cose sul suo passato ai microfoni dell’apprezzato conduttore del programma di Rai 3, Fabio Fazio. Quella della Vanoni è stata ed è tutt’ora una vita ed una storia, oltre che una carriera, ricca e piena, sia di successi che di significativi eventi privati. Ed ora, a 88 anni, con 61 album musicali alle spalle, sembra sempre più giovane ed inarrestabile.

Ornella Vanoni, ex fidanzati: "Conobbi Gino Paoli da povero"/ "Non seguii Strehler nella droga"

Inarrestabile, almeno, nello spirito che ha portato Ornella Vanoni ad organizzare un tour nei teatri italiani a cavallo tra il 2022 e il 2023. Tour che ha dovuto, purtroppo, subire una piccola battuta d’arresto in seguito all’infortunio che ha coinvolto Ornella Vanoni appena 10 giorni fa. La cantante il 25 ottobre ha fatto sapere di essere costretta a prendersi una piccola pausa dal tour perché si è rotta il femore mentre camminava su di un marciapiede dissestato. Il tour sarebbe dovuto partire proprio in questi giorni, ma la Vanoni fa sapere di stare bene e che sicuramente lo riprenderà appena possibile, probabilmente da dicembre.

Ornella Vanoni rinvia il tour "ho rotto il femore"/ "Marciapiedi disastrati e..."

Chi è Lucio Ardenzi: ex marito di Ornella Vanoni

Sicuramente una delle persone che hanno lasciato di più il segno nella vita di Ornella Vanoni è stato Lucio Ardenzi, celebre cantante con il quale è stata sposata in passato per ben 12 anni, dal 1960 al 1972. La coppia ha, inoltre, avuto un figlio, Cristiano, mentre dopo la fine del matrimonio tra i due, Ardenzi si è risposato con Erina Torelli dalla quale ha avuto una seconda figlia, Francesca.

Nato nel 1922, Lucio Ardenzi era già piuttosto noto quando conobbe Ornella Vanoni nel mondo dello spettacolo come noto ed abile cacciatore di talenti. Ebbe una relazione con la cantante per 12 anni, durante i quali si sposarono ed ebbero un figlio. Sulla fine della loro relazione non si sa tantissimo, ma dopo la morte di Ardenzi, avvenuta nel 2002, la Vanoni gli rivolse un’accorata dedica. Con una lettera al Corriere della Sera, infatti, motivò la sua scelta di esibirsi comunque in uno spettacolo il giorno dopo la morte dell’ex marito, dicendo che sarebbe stato “uno spettacolo nello spettacolo, quello della vita, che dobbiamo recitare al nostro meglio finché abbiamo la forza”.

Amici 2022, Cricca 1° in classifica/ Ornella Vanoni lo premia dopo Area Sanremo

© RIPRODUZIONE RISERVATA