ORNELLA VANONI/ “Emanuele Filiberto? Lo trovo il più carino della sua famiglia” (Amici Celebrites)

Ornella Vanoni continua ad essere una delle icone indiscusse di Amici Celebrities. La cantante ha diminuito le frecciate contro Platinette, con cui ha avuto parecchio da dire durante la puntata di debutto, ma questo non vuol dire limitare i propri interventi. Anzi, Ornella ha lanciato qualche frecciata piccante a Laura Torrisi: “Dai dillo. Forse a te piacciono duri?”. Una frase che ha sollevato non poche risate fra i presenti in studio, soprattutto per via del rinomato fascino di Luca Argentero, ovvero colui che avrebbe accaldato persino la concorrente in quel particolare momento. La Vanoni però è intervenuta anche in un secondo momento durante la lotta fra Platinette e Joe Bastianich, in cui i toni si sono accesi non poco. In questa parentesi, la giudice invece ha accennato al passato vissuto fra mille difficoltà, fra cui anche il problema della tisi.

ORNELLA VANONI, LE PAROLE SU PLATINETTE

Splendido invece il momento in cui Mauro Coruzzi e la Vanoni hanno più o meno duettato sulle note di alcune delle più famose hit dell’artista, come Il cielo in una stanza. “Chirurgica nei giudizi”, ha sottolineato in settimana l’opinionista parlando della collega, in un’intervista rilasciata a Diva e Donna. Non ci sono dubbi sul fatto che Ornella Vanoni sia il giudice più severo di Amici Celebrities, ma anche il più popolare. Il pubblico la ama e non potrebbe essere altrimenti, mentre la cantante snocciola aneddoti, doppi sensi e un’ingenuità solo apparente. Sembra tra l’altro che abbia puntato gli occhi su Emanuele Filiberto di Savoia, visto che poco prima di una delle sue esibizioni, ha voluto sapere se fosse ancora sposato oppure no.

ORNELLA VANONI, LA SIMPATIA PER EMANUELE FILIBERTO

In tutta risposta il Principe le ha detto di avere pure due figlie, dando senza volere la possibilità alla cantante di sfornare un’altra delle sue battute: “Ah, due savoiette, anzi. Savoine”, aggiungendo in seguito anche un “due savoiardi”. Non ci sono dubbi sul fatto che la Vanoni abbia preso in simpatia il concorrente, tanto da scegliere di difendere le sue performance. “Non canterà benissimo”, ha detto ammettendo che ci sono molti punti da migliorare, “va dal pubblico, fa lo show”, ha aggiunto lodando il modo di fare di Emanuele Filiberto. “Lo trovo il più carino della sua famiglia”, ha confessato inoltre la giudice. Il gioco è fatto: il Principe potrà assicurarsi lunga vita nel talent.



