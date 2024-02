Ornella Vanoni fa pace con l’ex Grande fratello, Rosanna Fratello?/ “Scusami, stavo…”

Grande fratello 2024, Ornella Vanoni si scaglia contro Rosanna Fratello

É la querelle più chiacchierata del momento quella che si registra nel segno del gossip made in Italy tra la cantante Ornella Vanoni e la collega protagonista al Grande Fratello 2024, Rosanna Fratello.

Quest’ultima, tra le quote vip ingaggiate nel cast dei protagonisti in corsa al Grande Fratello 2024, veniva presa di mira da Ornella Vanoni in un intervento, per aver annunciato a Che tempo che fa di essere stata scartata da un produttore in musica in favore all’ingresso nella Casa del reality show Mediaset. “Ha fatto una canzone in tutta la sua vita, ce l’aveva scritto in faccia che non ce l’avrebbe fatta” tuonava la Vanoni sibillinamente riferendosi alla disfatta di Rosanna Fratello, diventata protagonista del reality show in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

S’infiamma la querelle tra Rosanna Fratello e Ornella Vanoni con…

La cantante milanese Ornella Vanoni si scusa, ora, stando al gossip lanciato da Il fatto quotidiano online. La veterana Big della musica made in Italy dichiara che “stavo giocando”, riferendosi all’attacco lanciato alla collega mediaticamente. Un affondo a cui la Fratello ribatte, in conclusione della querelle che ora divide l’occhio pubblico del gossip made in Italy a metà tra le due artiste. Rosanna Fratello definisce “regina cattiva” Ornella Vanoni che di tutta replica, quindi, taccia la collega di essere permalosa per una frecciatina tuonata scherzosamente.

Che la querelle tra le cantanti sia così chiusa? Non si esclude che possa esservi una evoluzione del conflitto, nelle ore segnate dalla attesa generale per il via al Festival della canzone italiana giunto all’edizione di Sanremo 2024.

Nel frattempo, intanto, il televoto corrente del reality show vede sfidarsi per il salvataggio dal rischio eliminazione, Beatrice Luzzi, Vittorio Menozzi e Federico Massaro, dopo l’eliminazione dal gioco di Rosanna Fratello.











