Ornella Vanoni/ “Fase 2? Continuo a rimanere a casa! Non ho un affetto stabile…”

“Fase 2? Per me non cambia niente!” ha detto solo qualche giorno fa Ornella Vanoni, postando su Twitter uno scatto con guanti e mascherina. La nota cantante, solo poche settimane fa, si è detta particolarmente preoccupata dalla situazione imposta dal Coronavirus, e ha invitato tutti a rimanere nelle proprie case. Nelle ultime ore, la Vanoni è tornata a parlare della pandemia e di come sta affrontando questo momento difficile a a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora. “In questa seconda fase è ancora meglio stare in casa, lo preferisco.” ha esordito la cantante, che si è poi espressa sulle immagini dei popolatissimi Navigli di Milano delle ultime ore. “I Navigli? Luogo vivace ed attraente, e quindi pieno di giovani, come abbiamo visto…” ha commentato, con un tocco di sarcasmo.

Ornella Vanoni: “Affetto stabile? Non ce l’ho, Ho chiuso baracca e soprattutto burattini”

Alla nota cantante è stato poi chiesto qual è l’affetto più stabile ha e che può incontrare? “Il mio cagnolino. – ha dichiarato Ornella Vanoni, per poi specificare – Non ho un compagno, non ho un affetto stabile. Ho chiuso baracca e soprattutto burattini”. E su come sta trascorrendo la Fase 2: “Leggo i giornali ad esempio, e poi posso dormire anche tante ore, svegliandomi alle 10.30 ma anche alle 13.00. Stanotte, ad esempio, ho sognato di andare in un frutteria”, ha simpaticamente aggiunto. E se le restrizioni del DPCM si allentassero, la Vanoni andrebbe “Sicuramente al mare, in Sardegna”. Non crede, tuttavia, che dopo questa pandemia le persone saranno migliori: “Non ci credo tanto. In fondo ha ragione Guccini, gli uomini dimenticano, non cambiano”, ha concluso la Vanoni.



