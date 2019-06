Ornella Vanoni/ “Felice della vita che ho avuto ma non dell’amore” (Techetechetè)

La grande Ornella Vanoni torna protagonista in tv. Techetecheté, nel suo nuovo appuntamento, ripercorre la carriera di una delle icone della musica italiana. “Ornella Vanoni, la “signora della canzone italiana” come la definì Mike Bongiorno agli inizi degli anni settanta. Le sue canzoni più belle, ma anche le sue “uscite” più imprevedibili” si legge su Twitter. E la Vanoni, proprio di recente, è tornata a raccontarsi alle pagine del Corriere della Sera. Fulcro della sua vita rimane l’amore, anche a 84 anni. “Da artista, sono felice della vita che ho avuto. – ha ammesso la cantante – Ma dall’amore, sono così delusa che sono sola da vent’anni”. La botta più dura l’ha ricevuta in età adulta: “A 60 anni ho preso una di quelle tranvate… Ho confuso la durezza con la forza. Non voglio neanche nominarlo, era arido e permaloso, io sono ironica, può immaginare il disastro”.

Ornella Vanoni: l’amore senza sesso, quello poetico…

Eppure oggi Ornella Vanoni ha trovato l’amore. Lui è Pino Roveredo, 64enne, premio Campiello nel 2005 con Mandami a dire. La loro è una relazione particolare: “Non c’è sesso, ma un amore poetico e virtuale”. Tutto ciò per una precisa ragione: “Non cerco storie convenzionali. A 80 anni, il sesso non ti riempie il cuore e a convivere ti viene l’orticaria. Ho i miei vizi, voglio vedere Netflix fino all’alba”. Attualmente la Vanoni è la seconda artista femminile italiana dalla carriera in assoluto più longeva (la prima è Angela Luce in attività dal 1953). In continua attività dal 1956, è considerata tra le maggiori interpreti della musica leggera italiana. L’ultimo programma che l’ha vista protagonista è stato la seconda edizione del programma Ora o mai più, condotto da Amadeus su Rai 1, in qualità di Coach del cantante Paolo Vallesi. Paolo Vallesi che alla fine vinse il programma.

