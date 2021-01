ORNELLA VANONI/ “Gino Paoli, ancora a parlare di lui? Io voglio morire ridendo”

Ornella Vanoni ha preferito non parlare ancora di Gino Paoli: “Siamo rimasti amici, ci telefoniamo, ma ancora a parlare di lui? Lui non esce, ha una casa bellissima e sta lì a guardare il mare e compone al piano”. Tuttavia è stato trasmesso un filmato di “Senza fine”. “Ci sono dei grandi amori che finiscono male ma adesso basta, siano amici”, ha commentato su Paoli. Voltando pagina, la Vanoni ha spiegato di fare progetti per il futuro. Spazio ad un nuovo servizio sui suoi maggiori successi.

“Io voglio morire ridendo, voglio essere allegra!”, ha commentato rispondendo a Mara Venier che ha trovato nella sua ospite una bellezza ed una luce del tutto diversa. Legatissima ai due nipoti ha aggiunto: “Si vive per loro, questo futuro non promette bene per i giovani, avremo così tanti debiti che dovranno pagarli questi giovani, possiamo solo star loro vicini e sostenerli”. Parlando di un compagno che oggi le manca, ha ammesso: “Ho fatto una scelta sbagliata e dopo quella storia non ne ho più volute altre, sono sola con il mio cane”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Renato Zero “Noi sfigati davanti a te!”, “Toquinho? Nessuna storia”

Ornella Vanoni ha ricordato le tante persone che hanno fatto parte della sua vita. “Mi sono sposata in giallo”, ha svelato. “L’ho dedicato a mio figlio Cristiano e ai miei nipoti”, ha spiegato parlando del suo ultimo album che la ritrae proprio in abito giallo. Tra i nuovi brani anche una scritta per lei da Renato Zero, oggi in collegamento telefonico a Domenica In: “Ci tengo a te Ornella, non solo sei una grande donna ma anche una enorme quercia che fa ombra su tutti, noi siamo dei poveri sfigati davanti a te. Hai fatto un gran disco, un’altra lezione per tutti noi, davvero!”, ha commentato il cantante, che attualmente si trova con le sue nipoti in un maneggio mentre fanno un torneo a cavallo.

Renato Zero ha approfittato del suo intervento telefonico per dedicare un pensiero a Milva. “Perché non sta bene”, ha aggiunto Ornella Vanoni. Quindi prima di congedarsi si è premurato di farle prendere tutte le vitamine all’amica Ornella. In un successivo filmato sono stati raccolti tutti i momenti con i suoi grandi amici e colleghi. Su Toquinho ha smentito la storia: “Stavo con un altro! Io tradisco alla fine, non durante”. La cantante ha parlato dei suoi rimpianti: “L’aver mollato il cinema, era troppo per me, ho perso il tram ma va bene così”. Tra le altre sorprese anche l’intervento telefonico di Francesco Gabbani: “Aver scritto una canzone per lei? Potrei anche smettere di scrivere canzoni adesso”. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

“Covid? Una tragedia, la mia depressione: mai pensato al suicidio”

Ornella Vanoni, ospite di Domenica In, ha parlato subito della sua esperienza con il Coronavirus intervenendo nella parentesi dedicata all’emergenza sanitaria: “Ho avuto il Covid, è stata una tragedia! Ho avuto mal di pancia bestiali, ma il peggio è venuto dopo perchè pare che mi smuova delle cose, mi sono gonfiati tutti i linfonodi e ho un blocco intestinale, ho visto più medici io di non so che”. Ornella l’ha avuto da tempo: “Secondo me l’ho avuto un anno fa, mi è partita la voce per un mese, era secondo me un parente del Covid, sembra una sorta di pianta grassa… Non è brutto da vedere, ma invece è terribile”. A breve sarà se avrà ancora gli anticorpi: “Ho fatto gli esami in questi giorni”, ha spiegato l’ospite di Mara Venier.

Archiviato lo spazio dedicato al Covid, non poteva mancare un servizio con il riassunto dei suoi maggiori successi. “Ho fatto sempre cose belle, a questo punto della mia vita sono soddisfatta di me e di quello che ho fatto”, ha commentato. “Non dormivo mai, per quello mi han dato le pillole”, ha aggiunto, “Oggi mi occupo più degli altri, so tutto di me”. Quindi ha parlato della depressione: “Non ho mai pensato di suicidarmi, mai, ma vivevo male. A parte che nessuno ti sta vicino perché è difficile… ho vissuto un anno in casa senza accendere la luce perché anche se l’accendevo c’era il buio”, ha raccontato. “Oggi non ho motivo di essere depressa”, ha aggiunto, ma non sempre è stata depressa per amore. (Aggiornamento di Emanuela Longo)

Ornella Vanoni a Domenica In

Ornella Vanoni è una delle grandi protagoniste della puntata di oggi di Domenica In. La cantante, ospite di Mara Venier, sarà al centro di un’intervista nella quale ripercorrerà la sua lunga carriera costellata da successi discografici che l’ha portata a diventare una vera e propria icona della musica italiana. L’ospitata negli studi “Fabrizio Frizzi” sarà propizia per promuovere il suo nuovo album di inediti “Unica“, la 50esima fatica discografica arrivata a 60 anni esatti dalla prima, datata 1961. Con Ornella Vanoni in studio, e con le polemiche che già stanno accompagnando il Festival di Sanremo, con ogni probabilità Mara Venier chiederà alla cantante un parere sul caso Ariston che sta occupando le copertine, con Amadeus che avrebbe minacciato l’abbandono. C’è da dire che rispetto a lei si vocifera di un possibile invito in qualità di ospite all’Ariston, ma è la stessa Vanoni, sentita da ilfattoquotidiano.it, a chiarire che “ancora non so nulla, non ho nessuna garanzia, ma in gara di sicuro non ci andrò mai più“.

Ornella Vanoni: “Politici mi fanno incaz*are, rischio ictus”

Ornella Vanoni, sempre ai microfoni de ilfattoquotidiano.it, ha parlato anche di quello che rappresenta di fatto un suo sogno nel cassetto: “Non un tour ma delle serate, anche perché per adesso i tour non si possono fare. Poi mi piacerebbe finalmente fare degli eventi con Gino Paoli, ma in questo senso ci sono progetti che ancora non posso svelare. Gino comunque ormai non si alza più dal divano (ride, ndr). E poi inseguo da un anno e mezzo un rapper molto bravo e forse l’ho convinto a scrivere per me una canzone. Ma non dico il nome per scaramanzia ma è milanese con i tratti belli da arabo (Marracash, ndr)”. Sul tema della pandemia, la Vanoni non lesina critiche nei confronti dell’esecutivo: “Mi fanno violentemente incazzare ma poi mi trattengo perché se no mi viene un ictus. Non è possibile avere dei non politici al governo. Sono insicuri e lo sono per questo Paese. Come trascorro io le giornate? Leggo molto di meno, una volta leggevo anche fino alle cinque del mattino. Al momento sono folgorata da alcune serie tv da ‘La regina degli scacchi’ a ‘The Undoing’”.



