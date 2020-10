Ornella Vanoni ha il Coronavirus/ Come sta? “Mi ha presa”, la foto a letto…

Ornella Vanoni ha il Coronavirus. In molti tremano al solo pensiero che la regina della musica italiana possa essere in balia di questo mostro invisibile ma lei è la prima a rincuorare e tranquillizzare tutti mostrandosi a letto (con il volto nascosto dalle coperte) e annunciando di stare bene. Al momento sembra che le sue condizioni non siano preoccupanti visto che Ornella Vanoni si trova a casa e non è stata trasportata in ospedale ma molto dipenderà da come si evolveranno le cose soprattutto alla luce del fatto che l’interprete ha 86 anni. Solo fino a qualche giorno fa la Vanoni paragonava la situazione che stiamo vivendo a quella che lei stessa ha vissuto in guerra invitando tutti a rimanere a casa e indossare la mascherina prendendo le dovute precauzioni scrivendo sui social: “Durante la guerra, e io l’ho vissuta, c’era il coprifuoco e sapevamo cosa bisognava fare: spegnere tutte le luci, perché il nemico non ci bombardasse, e adesso siamo in guerra”.

Ornella Vanoni ha il Coronavirus, come sta?

A quanto pare alla fine la guerra l’ha colpita lo stesso e poco fa, sempre su Instagram Ornella Vanoni ha scritto: “Mi ha presa ! Sto bene”. I fan si sono sentiti rincuorati dalla seconda parte del suo messaggio e subito si sono stretti intorno a lei virtualmente facendogli i migliori auguri di una pronta guarigione. In poco tempo la sua foto ha fatto il giro del web raccogliendo migliaia di like. Nelle prossime ore sarà lei stessa ad aggiornare tutti quelli che la seguono con la speranza che le cose vadano per il meglio.

Ecco il suo ultimo post Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA