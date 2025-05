C’è anche Ornella Vanoni tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il programma di interviste di successo condotto da Silvia Toffanin nel pomeriggio di Canale 5. La celebre cantante è pronta a raccontarsi a cuore aperto parlando della sua vita professionale, ma anche privata. La Vanoni è stata corteggiata da grandissimi artisti del panorama italiano: da Giorgio Strehler e Gino Paoli con cui ha vissuto due turbolente storie d’amore. Non solo, è stata anche sposata con Lucio Ardenzi, impresario e produttore discografico, da cui ha avuto il suo solo ed unico figlio Cristiano. Oggi, alla veneranda età di 90 anni, la cantante è felicemente single e non lo nasconde affatto, anzi lo rivendica!

“Sono sola da 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato” – ha raccontato Ornella parlando della sua vita privata. In particolare la cantante de L’appuntamento parlando della sua ultima relazione ha rivelato che il suo compagno era un “uomo inadatto” con tanto di complesso nei suoi confronti.

Ornella Vanoni e la vita privata: la cantante “l’amore l’ho scoperto con Giorgio Strehler”

Nonostante tutto Ornella Vanoni per circa 3 anni ha aspettato che cambiasse, ma invano. Ad un certo ha così deciso di lasciarlo precisando che incontrarlo è stato un grande errore al punto di descriverlo come “una delusione umana, peggio di chi ti ha tradito”. Ornella Vanoni non ha tempo per l’amore, anche se in passato è stata legata a due grandi: Giorgio Strehler e Gino Paoli con cui ha vissuto due storie di folle passione. Proprio parlando di Giorgio Strehler ha rivelato: “l’amore l’ho scoperto con lui. Prima non sapevo cosa fosse”.

L’amore è stato molto importante nella vita della cantante che, come tutti, ha amato e sofferto. Oggi col senno di poi non ha paura a sottolineare: “Ho avuto dei grandi amori e delle avventure come tutti”.