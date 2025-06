Ornella Vanoni, novant’anni, ha ancora un’energia contagiosa. La cantante, che solo pochi giorni fa ha ricevuto una laurea honoris causa alla Statale di Milano, si è mostrata sul palco dell’università più energica che mai. Ma cosa sappiamo della vita privata della cantante? Ma soprattutto, Ornella Vanoni ha un compagno? L’artista, come dicevamo, ha novant’anni: un’età che di certo non impedisce l’amore, uno dei sentimenti più belli, puri e sinceri che esista. Però la risposta è “no”: Ornella Vanoni non ha un compagno. La cantante risulta essere infatti sola già da diverso tempo. Tra l’altro, in un’intervista rilasciata a “Oggi”, Ornella Vanoni ha raccontato di essere rimasta molto delusa anche per quanto riguarda la sua ultima relazione: tornando indietro, ne farebbe volentieri a meno.

Ornella Vanoni ha un compagno?/ "Ho avuto dei grandi amori e delle avventure come tutti"

Parlando infatti del suo ultimo compagno, Ornella Vanoni ha spiegato che il suo ex fidanzato “era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti”. Per tre anni, come ha rivelato la cantante, una delle icone della musica italiana, ha sperato e pensato che il suo compagno sarebbe cambiato, ma così non è stato, tanto da portarla a dire che tornando indietro, non comincerebbe mai quella storia con lui. “Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce” ha spiegato ancora la Vanoni. Da allora la cantante non si è più legata a nessun altro uomo.

Gino Paoli, ex fidanzato Ornella Vanoni: amore e dramma/ Perchè si sono lasciati? "Concentrato su se stesso"

Ornella Vanoni ha un compagno? “L’ultimo mio fidanzato…”

Come raccontato da Ornella Vanoni, da tantissimi anni è single. Dunque, a chi si chiede “Ornella Vanoni ha un compagno?” rispondiamo di no, la cantante è single. L’artista ha raccontato in un’intervista rilasciata a “Oggi”: “Sono da sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato”. Proprio quella storia con quell’uomo ritenuto “inadatto” ha convinto la Vanoni a godersi la vita senza aver necessariamente un uomo al suo fianco.