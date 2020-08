Ornella Vanoni: “ho finito il disco”/ “In questa infinita tragedia, per riuscire a..”

Nuovo album in arrivo per Ornella Vanoni che, con un messaggio pubblicato su Instagram, ha annunciato di aver concluso di registrare le canzoni del suo nuovo lavoro di cui, tuttavia, non svela molti dettagli spiegando che del nuovo album parlerà più dettagliamente nei prossimi giorni. “Ho finito il disco. Per riuscire a passare un momento di pace in questo mondo che è un’enorme, infinita tragedia, guardo soltanto video di animali. Ah, del disco ve ne parlo tra poco…”, scrive su Instagram Ornella Vanoni lasciandosi immortalare in una foto scattata nello studio di registrazione. Nella musica, dunque, l’artista ha trovato il modo di trascorrere la quarantena e il periodo particolarmente difficile che l’Italia sta vivendo da diversi mesi.

Ornella Vanoni: i fans attendono il ritorno

A 85 anni, Ornella Vanoni non ha alcuna intenzione di rinunciare alla musica e presto tornerà in pista con un nuovo lavoro che i fans attendono con ansia. “Sei troppo forte”, “Sei la donna a cui mi ispiro”, “Un mito”, Che meraviglia”, scrivono i fans pronti ad acquistare anche il suo nuovo lavoro. Dedicandosi alla musica, l’artista ha così potuto staccare i peniseri dal coronavirus di cui ha parlato in un’intervista rilasciata a maggio al programma di Rai Radio1 Un giorno da pecora raccontando di aver trascorso a casa anche la Fase 2 dedicandosi alla lettura e dormendo anche molto, ma esprimendo anche il desiderio di poter andare al mare in Sardegna. Riuscirà a farlo nei prossimi giorni?





