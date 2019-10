Ornella Vanoni/ I battibecchi con Platinette tengono in vita Amici Celebrities

Ornella Vanoni, i suoi siparietti fondamentali per animare le puntate di Amici Celebrities

Impietosa ed emozionata, Ornella Vanoni ha vissuto una puntata di Amici Celebrities in balia di un’altalena emotiva. La settimana scorsa, la giudice infatti ha bocciato subito senza esitazione l’esibizione canora di Laura Torrisi, per via della forte mancanza di passione. Non le è arrivato nulla e per questo non avrebbe mai potuto dare il suo consenso. Non ha cambiato idea nemmeno durante la seconda manche, quando la concorrente è ritornata in pista con la canzone Besame Mucho. In totale disaccordo con Platinette, Ornella non ha potuto fare altro che dare verdetto negativo anche in questo caso. In questo caso Platinette non ha contestato più di tanto l’opinione positiva della collega, ma ha scelto di intervenire poco più tardi, quando sul palco è salito Raniero Monaco di Lapio. “Ma tu sei più uomo o più donna”, ha sentenziato la Vanoni per porre fine alla nuova diatriba con Mauro Coruzzi, che di contro ha sottolineato “sono oltre”. Per la giudice cantante infatti Roma un fa la stupida stasera non è una semplice romanata, come l’ha definita la collega. Anche per questo decide di ricordare il suo modo di affrontare i brani: “Non ero erotica nei testi, ero erotica nelle intenzioni”.

Ornella Vanoni, impossibile non amarla…

Impossibile non amare Ornella Vanoni e la sua presenza ad Amici Celebrities non fa che confermare la sua simpatia, puntata dopo puntata. Nello scorso appuntamento, la giudice però si è rivelata più severa del solito. Sono state solo due le concorrenti a strapparle qualche emozione in più: Paola Camassa e Francesca Manzini. La prima grazie alla coreografia a due con Sebastian Melo Taveira, grazie alla canzone di Luigi Tenco dal titolo Vedrai, vedrai. Anzi, la concorrente è riuscita proprio ad azzittirla, perchè Ornella ha solo rivelato di essersi emozionata e che il cantautore ha scritto quel particolare brano per la madre, ma le lacrime le hanno impedito di dire qualcosa di più. La Manzini invece ha ricevuto i complimenti della giudice durante la terza prova, grazie al brano Per Elisa di Alice. “Migliora ad ogni puntata. Tutti sono migliorati, è normale”, dice subito Ornella. “Mi sto divertendo, questa è una puntata straordinaria”, ha aggiunto la cantante verso il finale della serata. Il merito per lei va tutto alla padrona di casa, anche se ha cercato di convincerla a duettare con Benji & Fede, mentre Ornella ha subito dichiarato di voler fare il duetto con Stash dei The Kolors.

