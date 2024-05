Ornella Vanoni: “Il mio ultimo compagno? Vorrei non averlo mai incontrato…”/ “Peggio di uno che tradisce!”

Ornella Vanoni ha reso grande la musica italiana, la sua carriera parla per lei e sarebbe quasi superfluo lasciarsi andare in cenni già ampiamente noti ai più. Oggi continuiamo ad apprezzarla non solo come cantante ma anche per la verve e simpatia che la contraddistingue, soprattutto nei suoi diversi interventi televisivi e quando saltuariamente decide di lasciarsi andare ad interviste ricche di aneddoti. Come riporta Today, proprio al settimanale Oggi ha aggiunto diverse considerazioni degne di nota tra racconti del passato e commenti ironici.

Ornella Vanoni è partita dalle storie d’amore più note della sua vita: prima con Giorgio Strehler e poi con Gino Paoli. Per ragioni diverse in relazione a quei tempi, soprattutto la storia col primo compagno, vennero accolte dall’opinione pubblica come una sorta di ‘scandalo’. “Per forza, quando mi sono innamorata di Strehler era separato di fatto ma non esisteva il divorzio. Quando è scoppiato l’amore con Gino Paoli, lui era sposato e io mi sono sposata poco dopo. Una sofferenza tremenda, altro che scandalo!”. La cantante ha poi aggiunto: “Tra l’altro Paola, la moglie di Gino, è un’amica ormai: una donna che stimo tantissimo, l’avrei voluta io come moglie”.

Proseguendo nell’intervista per il settimanale Oggi, Ornella Vanoni ha rifiutato come già sottolineato in passato l’etichetta di diva o star. “Sono una persona che canta e recita, c’è già troppa gente che non sa fare niente e si fa chiamare ‘star’, per carità!”. A proposito della sensualità raccontata negli anni parlando dei suoi trascorsi sentimentali, la cantante ha invece asserito: “Che barba sta roba che pare che io sia stata una che la dava via come un frisbee, mica era così. Ho avuto dei grandi amori e delle avventure come tutti”.

Avviandosi verso la conclusione dell’intervista per il settimanale Oggi – come riporta Today – Ornella Vanoni si è lasciata andare ad una confessione toccante relativa al suo attuale stato sentimentale e riferito alle sofferenze dovute al rapporto col suo ultimo compagno: “Sono da sola da quasi 30 anni, la mia ultima relazione mi ha profondamente amareggiato: era un uomo inadatto, aveva un complesso nei miei confronti ma io per tre anni mi sono raccontata che sarebbe cambiato, colpa mia. Vorrei non averlo mai incontrato, è stata una delusione umana, peggio di uno che ti tradisce”.











