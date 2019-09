ORNELLA VANONI/ “La depressione è tremenda”, “ora sono io ed è un’altra cosa ” (Amici Celebrities)

ORNELLA VANONI NELLA GIURIA DI AMICI CELEBRITIES

La simpatia di Ornella Vanoni non è di certo un mistero, ma è proprio per questo che la cantante continua a essere richiestissima dal pubblico televisivo. L’anno scorso l’abbiamo vista alle prese con verdetti e pulsanti da schiacciare a Ora o mai più e sarà di nuovo la musica a riportarla sul piccolo schermo. Ornella Vanoni sarà infatti parte della giuria di Amici Celebrities, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 a partire da oggi, sabato 21 settembre 2019, e possiamo già mettere la mano sul fuoco che la sua presenza farà davvero la differenza. Un vero e proprio colpaccio per Maria De Filippi, che si è assicurata così una forte attenzione da parte degli spettatori. Sembra che per questo grande evento, Ornella abbia deciso tra l’altro di spostare un appuntamento con il teatro. La cantante avrebbe dovuto segnalare la propria presenza nella data di inizio della rassegna Racconti di Musica, che si terrà a Bolzano il prossimo 15 ottobre. Come svela Alto Adige, il suo posto verrà assegnato a Sergio Cammariere, mentre la popolare artista si presenterà diverso tempo dopo, salendo sul palco il 10 dicembre e chiudendo la kermesse.

ORNELLA VANONI: IL CAMBIAMENTO DOPO SANREMO

Ormai non ha più alcun freno Ornella Vanoni, sotto nessun punto di vista. A un passo dallo spegnere le candeline per il suo 85° compleanno, la cantante ha scelto di raccontarsi spaziando dalla carriera alla vita privata. “Vivere è il bene più prezioso che ci resti. In un tempo triste e nevrotico ci salverà solo la risata”, spiega a Vanity Fair, parlando anche dell’importanza dell’ironia più che del sarcasmo. Ha faticato molto tra l’altro per scrollarsi di dosso quell’insicurezza e timidezza che più la caratterizzavano da giovane. “Cercavo la mia identità tra un silenzio e un azzardo”, continua. Come quella volta che, appena quindicenne, ha scelto di rasarsi completamente a zero e poi tingere i capelli di biondo. Lei, riconoscibile dalla chioma ramata, confessa di aver vissuto a lungo a stretto contatto con il terrore. “La depressione è tremenda”, continua pensando a come quel male tremendo fosse proprio anche del padre. La liberazione della sua vecchia se stessa però avviene solo di recente, grazie al Festival di Sanremo dell’anno scorso. “Ora sono io ed è un’altra vita”: l’artista ha abbandonato la Vanoni, ormai stufa della sua figura ingombrante, per lasciare spazio solo a Ornella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA