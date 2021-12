ORNELLA VANONI, INCIDENTE IN TRENO: COME STA?/ “Un balzo, la caduta e la botta…”

Mara Venier ha annunciato l’assenza di Ornella Vanoni, oggi a Domenica In: “Ornella sta male, è caduta mentre stava in treno”, ha spiegato. La cantante è però intervenuta in diretta telefonica con la trasmissione spiegando come sta: “Come sto? Male! Tu adori le tragedie”, ha spiegato riferendosi a Mara. “Mi spiace non vedere le mie amiche. Adesso che finalmente c’era la festa io sono a letto moribonda”, ha aggiunto. La Vanoni ha spiegato di essere curata bene.

La Vanoni ha spiegato come è accaduto l’incidente: “Mi alzo per andare a fare la pipì, ero alla giuntura di due vagoni, ha dato uno sbalzo il treno e sono caduta su tutti i gradini prendendo una botta bestiale al sedere. Non potendo camminare sono venuta a casa per fare le lastre. Potrebbe esserci un ematoma gigante dentro che si deve riassorbire e devo stare spesso a letto”. (aggiornamento di Emanuela Longo)

ORNELLA VANONI VITTIMA DI UNA BRUTTA CADUTA

Nuovo appuntamento con Domenica In, tra i grandi ospiti del programma di Mara Venier troviamo un’icona come Ornella Vanoni, vulcanica e ironica donna di musica e spettacolo, L’artista veterana della discografia, nella sua carriera ha venduto quasi 65 milioni di cd ed è anche conosciuta per le sue travagliate storie d’amore.

Ornella Vanoni infatti è stata molto intima con grandi personaggi dello spettacolo italiano. Primo fra tutti il regista teatrale Giorgio Strehler, ma non possiamo dimenticare il grande legame con Gino Paoli: entrambe le storie sono state molto burrascose. Infine, il marito, il produttore Lucio Ardenzi che sposò nel 1960 e dal quale ha avuto il suo unico figlio. Quest’ultima relazione è durata solo 5 anni, ma a detta dell’interprete la nascita di Cristiano è stata una benedizione.

ORNELLA VANONI E L’INCIDENTE IN TRENO

L’ultima apparizione televisiva di Ornella Vanoni risale ad una puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 3. La scoppiettante intervista, andata in onda il 28 novembre scorso, è diventata oggetto di diversi meme sui social network, soprattutto per la sua frase “Non so se arrivo a Natale” . La Vanoni si è presa la scena e conquistato tutti, come le capita spesso quando è davanti ad una telecamera. Da quell’ospitata in poi, si sono un po’ perse le sue tracce ma c’è un motivo.La cantante 87enne, nata a in quel di Milano, era attesa pochi giorni fa alla Prima della Scala ma ha dovuto dare forfait a causa di un infortunio. Il motivo? E’ stata proprio lei a spiegarlo in una diretta social. Ornella Vanoni era in viaggio sul treno e si stava intrattenendo con un cane, un golden retriever. Proprio in quel momento, ha subito una brutta caduta. Ha così dovuto rinunciare alla gran serata di teatro e ha annullato la presentazione a Bologna del docu-film Senza Fine, realizzato da Elisa Fuksas. “Tanto dolore, ma sono a casa. Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala e di non essere domani a Bologna”, il racconto dell’amata artista.

