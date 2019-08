Ornella Vanoni/ “La morte di Lucio Dalla un vuoto al quale non riesco a credere”

Ornella Vanoni: interpreta “Chissà” in ricordo di Lucio Dalla

Sono tanti i ricordi che Ornella Vanoni ha di Lucio Dalla, amico da diversi anni e collega indimenticabile. La nota cantante ha scelto di interpretare Chissà se lo sai in occasione della serata evento che Ron e Michelle Hunziker hanno organizzato lo scorso anno, come omaggio al grande cantautore. Lucio! andrà in onda su Canale 5 con la sua replica nella prima serata di oggi, domenica 25 agosto 2019. Il brano scelto per l’occasione dalla Vanoni, che vedremo fra gli ospiti nella prima parte della serata, risale all’85 e fa parte dell’album Bugie che Dalla ha pubblicato con l’etichetta Pressing. Il dodicesimo della sua lunga carriera, Disco di Platino grazie alle vendite e in quinta posizione nella classifica anche l’anno seguente. La canzone invece è la sesta traccia presente, subito dopo Scusami tanto ma ho solo te. Intonando i versi dell’amico la Vanoni si lascia invece sfuggire diverse lacrime, ma solo dopo aver ricordato un piccolo aneddoto. Sembra infatti che un giorno abbia chiamato Ornella per proporle un suo brano, salvo poi cambiare idea tempo dopo e scegliere di interpretarlo da solo. Nella seconda parte del live tributo, l’artista invece svelerà un piccolo retroscena della vita privata di Lucio, immortalato in uno scatto in compagnia di una scimmia. “Ma chi era? Sua sorella?”, chiede la Vanoni con la sua popolare ironia.

Ornella Vanoni, Lucio!: “Un grande musicista”

“Un grande musicista”, sottolinea Ornella Vanoni appena l’anno scorso, in occasione di un incontro con gli ammiratori a Genova, presso la Feltrinelli. “Lo ritengo un po’ sopra tutti gli altri”, svela ancor aparlando dell’amico scomparso ormai sette anni fa e con cui nel 2008 ha duettato sulle note della sua Senza fine, testo di Gino Paoli. L’anno successivo invece si unirà anche a Gianni Morandi per Vita, una canzone dell’88 che i due artisti hanno interpretato insieme per la prima volta, prodotto sia da Lucio sia da Mauro Malavasi. “Aveva una vocalità straordinaria che gli faceva fare quello che voleva”, ricorda ancora Ornella, parlando dei suoi testi brillanti e della sua abilità anche come musicista. La Vanoni non riterrà possibile la morte del caro amico, nel marzo del 2012. Per ironia della sorte tre giorni prima del suo ben noto compleanno, che presta il titolo ad una delle sue canzoni più celebri. “Un vuoto al quale non riesco a credere”, scriverà via Twitter in quei giorni, non riuscendo ad entrare nei dettagli delle emozioni provate in quei terribili momenti.

Quel ricordo con Chissà se lo sai



