Ornella Vanoni/ “La musica è il valore aggiunto alla parola”

Questa sera, venerdì 16 aprile, Ornella Vanoni torna ospite di Stefano Bollani e della moglie Valentina Cenni nell’ultima puntata della settimana del programma “Via dei Matti numero 0”, in onda alle 20.20 su Rai 3. “Questa sera tornerà nella casa musicale in Via Dei Matti Numero 0, un’immensa e raffinata interprete della musica italiana: Ornella Vanoni”, è l’annuncio apparso su Instagram di Rai 3 in queste ore. La cantante era già stata ospite della coppia di artisti lo scorso lunedì 22 marzo, nella seconda settimana di messa in onda. “La musica è la cosa più bella del mondo, è il valore aggiunto alla parola che scivola meglio dentro le persone. Naturalmente certe parole, ma le parole importanti di certe canzoni…”, aveva detto la Vanoni, aggiungendo di apprezzare i nuovi cantautori.

DON RICCARDO CECCOBELLI, PRETE INNAMORATO/ “Con Laura è cambiato qualcosa dentro me…”

Ornella Vanoni: critica Miguel Bosé

Nei giorni scorsi Ornella Vanoni si è scagliata contro Miguel Bosé, reo di aver dichiarato con orgoglio di essere un negazionista del Covid. Lucia Bosé, madre del cantante, è morta in isolamento nell’ospedale di Segovia il 23 marzo dell’anno scorso, dopo aver contratto il virus: “Non è stato il virus a ucciderla, ma qualcos’altro. Se parlassi direi cose molto pericolose per chi doveva curarla”, ha detto Bosé in una recente intervista con la televisione spagnola, che lo ha raggiunto in Messico. Inoltre Bosé ha espresso la sua contrarietà all’utilizzo della mascherina per proteggersi dal coronavirus. “I deliri di Miguel Bosé, negazionista folle. Per lui il Covid è una misteriosa copertura a qualcosa di diverso. Comunque il virus c’è e io mi proteggo”, ha scritto la Vanoni sul suo profilo Twitter.

LEGGI ANCHE:

Angelo Pan (infettivologo)/ "Terza fase del vaccino italiano Reithera entro l'estate"Tata Giacobetti, marito Valeria Fabrizi/ "Mi disse che ci sarebbe sempre stato"

© RIPRODUZIONE RISERVATA