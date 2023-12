Ornella Vanoni: “Le canne? Ne fumo sempre una prima di dormire”/ “Gino Paoli? Piangevo sempre, ho sofferto”

Ornella Vanoni: “Le canne? Prima di dormire devo farne almeno una altrimenti non dormo”

Ornella Vanoni, ospite al BSMT, è tornata a parlare di argomenti importanti riguardanti la sua vita, come la storia d’amore con Gino Paoli e l’uso di droghe leggere. Durante la chiacchierata, come riporta Vanity Fair, la cantante ha ammesso: “Io prima di dormire devo farmi una canna o due, altrimenti non mi si spegne il cervello. È da quando l’ho scoperto, cinquanta’anni fa, che vado avanti così, sennò non dormo”.

Poi ha scherzato sull’argomento, dichiarando: “Tempo fa feci una battuta, dissi che più avanti mi sarebbe servita una badante che sapesse rollare. I ragazzi hanno cominciato a fermarmi per strada dicendomi che sapevano rollare da Dio”.

Non è poi mancata una parentesi sul grande amore avuto con Gino Paoli. Ornella Vanoni ha raccontato un aneddoto riguardante il loro rapporto e il modo in cui rimanevano in contatto: “Non esistevano i cellulari, lui era sposato: ci sentivamo entrambi con dei sacchi di gettoni ai telefoni pubblici ed era un inferno, piangevo sempre”.

Una storia d’amore travagliata la loro, che ha causato alla cantante grandi sofferenze. Sulla rottura ha d’altronde dichiarato: “Perché è finita? Sua moglie venne a fare un piagnisteo e io sentivo già l’odore di un’altra che sarebbe arrivata con il successo. Ho sofferto molto per Gino, ma adesso c’è una grande amicizia“. Ornella ha dunque fatto cenno alla depressione: “Ne ho sofferto più di una volta, mi sono curata e continuo a curarmi. C’è chi si ammazza e chi sopravvive: io non ho mai pensato di ammazzarmi, ho sempre voluto vivere”, ha spiegato infine la cantante.

