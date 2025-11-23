Ornella Vanoni (1934-2025), cantante e attrice, tra le più famose interpreti della musica italiana, è scomparsa venerdì. La sua voce resterà inimitabile

Una alla volta, piano piano, ma ineluttabilmente, si spengono le luci della ribalta: in poco tempo si sono spente quelle di Pippo Baudo, delle gemelle Kessler, e poco fa anche quella di Ornella Vanoni. Con loro, e con diversi altri, il mondo dello spettacolo e della tv ha messo in archivio personaggi che hanno fatto la storia della musica e dell’intrattenimento.

Di Ornella Vanoni si può certamente dire che ha saputo vivere con grande originalità molte vite in una: salì alla ribalta come interprete delle canzoni della “mala” milanese, cantate e recitate con tale partecipazione che parte del pubblico credeva che lei facesse davvero parte di quel mondo.

Alla fine degli anni cinquanta Ornella era tra gli allievi della scuola di teatro del Piccolo di Milano, dove aveva conosciuto, oltre a Strehler con cui ebbe una relazione, Fiorenzo Carpi, Gino Negri e Dario Fo. Il repertorio della mala ebbe molta fortuna, anche grazie alla voce molto originale della Vanoni e alla sincera drammaticità delle sue interpretazioni. Fra tutte, meritano di essere ricordate Ma mi e le Mantellate che in realtà erano dei falsi testi popolari, perché contrabbandati come tali dai veri autori, Strehler e Carpi.

Quando Ornella cercò di uscire dal limitato recinto dei cabaret in cui le canzoni della mala spopolavano (anche i Gufi ne interpretarono diverse), conobbe alla Ricordi Gino Paoli con cui ebbe poi una grande storia d’amore. Indimenticabile fu la canzone Senza fine, che ben presto diventò un successo internazionale.

Da allora la sua carriera è stata tutto un intrecciarsi di partecipazioni a opere teatrali, programmi televisivi, Festival di Sanremo e di Napoli, riscontrando sempre un grande successo per la sua originale caratteristica di saper miscelare con grande gusto la sua innata sensualità con un timbro vocale del tutto originale.

Dovunque in rete si può trovare l’elenco interminabile delle canzoni di Ornella Vanoni. Oltre a Senza fine è il caso di ricordare L’appuntamento, Io ti darò di più, La musica è finita, Una ragione in più, Domani è un altro giorno. Molto lungo anche l’elenco dei più affermati artisti e cantautori con cui ha collaborato.

Un caso particolare fu la produzione di un album con la collaborazione di Sergio Bardotti, insieme a Vinicius De Moraes e Toquinho: La voglia la pazzia l’incoscienza l’allegria. Un progetto discografico in cui la Vanoni profuse tutto il suo amore per la musica brasiliana e la bossa nova. Secondo la rivista specializzata Rolling Stone l’album figura nella classifica delle 100 migliori canzoni italiane di sempre.

Ornella Vanoni ha vissuto con la stessa spensierata leggerezza con cui ha affrontato – ma dando ogni volta tutta sé stessa – una grande varietà di progetti teatrali, musicali e televisivi.

Ha avuto, come si diceva, diverse storie d’amore, in primis quella con Giorgio Strehler che è stato il suo Pigmalione, e poi quella con Gino Paoli, trasformatasi in una lunga amicizia e in un rapporto professionale in base al quale si sono esibiti in fortunate tournée insieme; non è riuscita però a trovare il compagno della vita, per cui per molti anni è poi vissuta da sola dal punto di vista sentimentale, trovando conforto in molte amicizie.

Dopo averne detto tutto il bene possibile mi posso prendere la licenza di osservare (avendola pure conosciuta di persona) che non avendo saputo accettare i segni del tempo, era ricorsa troppo al chirurgo estetico. Aveva anche un altro piccolo difetto, di quelli che si aggravano con l’età: un ridotto senso del limite, per cui si lasciava ogni tanto andare in pubblico a dichiarazioni che in genere in pubblico non si fanno.

Spiace che di questo abbia approfittato Fabio Fazio a Che tempo che fa, trasformandola in una specie di fenomeno da baraccone. Proprio nella sua ultima apparizione in quel programma, se ne uscì con questo fulminante sfogo: “Ma io nella vita sono una persona seria, ho fatto cose importanti. Perché devo far sempre ridere qua?”. Grande, grandissima Ornella, anche in un solo difetto.

