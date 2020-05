Ornella Vanoni: “Mafiosi col reddito di cittadinanza”/ “Poi c’è chi non sopravvive..”

Pubblicità

Oltre che per la sua musica e per essere un’icona italiana, Ornella Vanoni è nota anche per non avere peli sulla lingua e nessun timore nell’esporre il suo pensiero. La cantante, classe 1934, negli ultimi giorni è infatti tornata a far parlare di se per una dichiarazione molto forte fatta attraverso i suoi canali social. Con un tweet in occasione della Giornata della Legalità, il 23 maggio, la Vanoni ha espresso tutto il suo dissenso su un argomento alquanto scottante: “Oggi nella #GiornataDellaLegalità mi sono venuti in mente i 100 boss mafiosi che ricevono il reddito di cittadinanza, mentre quelli che non hanno casa e dormono in strada, non hanno il diritto a sopravvivere”, ha scritto la cantante. Un messaggio che ha ricevuto molti like ed è stato poi condiviso più volte su Twitter.

Ornella Vanoni, nel suo tweet polemico, ha citato dunque l’episodio dei 101 boss e gregari delle principali cosche di ‘ndrangheta che sarebbero insomma “stipendiati” dallo Stato. Si tratta però di un episodio non nuovo alle cronache. Come infatti ricorda Il Giornale, già nel 2019 era stato scoperto che alcuni capi mafiosi percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sostegno economico statale creato dal Movimento 5 Stelle, pur vivendo tra ville e lussi. Memore di questa situazione, Ornella Vanoni ha voluto esprimere tutto il suo dissenso e lo ha fatto con un tweet pubblicato proprio in una giornata simbolicamente così importante.

Oggi nella #GiornataDellaLegalità mi sono venuti in mente i 100 boss mafiosi che ricevono il reddito di cittadinanza, mentre quelli che non hanno casa e dormono in strada, non hanno il diritto a sopravvivere. #giornatadellalegalita @OrnellaVanoni — Ornella Vanoni (@OrnellaVanoni) May 23, 2020





