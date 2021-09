Ornella Vanoni, “Non si vede un ca*o”/ Video: gaffe in diretta mentre canta De André

La puntata di questa sera, mercoledì 1° settembre, di Techetechetè, dal titolo “Il bello della diretta”, è dedicata ai litigi improvvisi, alle figuracce, alle papere e a tutti i momenti più imbarazzanti della storia della televisione italiana. Immancabile, quindi, la colorita gaffe di Ornella Vanoni in diretta su Rai 1 durante la puntata di “Una storia da cantare” dedicata a Fabrizio De André, andata in onda il 16 novembre 2019. Nella prima puntata del programma condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero erano stati invitati grandi nomi della musica italiana, amici e familiari di Faber, per reinterpretare i suoi più grandi successi. Alla Vanoni è stata affidata “Bocca di rosa”, una delle composizioni più celebri di De André, pubblicata nell’album del 1967 del cantautore ligure “Vol. 1”. Pensando di non essere in diretta, la Vanoni ha interrotto la sua performance per un problema con il gobbo.

La gaffe di Ornella Vanoni in diretta su Rai 1

Ornella Vanoni è stata protagonista di un colorito fuoriprogramma durante la sua esibizione sulle notte di “Bocca di rosa” di Fabrizio De André, durante la prima puntata del programma “Una storia da cantare”. La cantante meneghina ha avuto difficoltà a leggere il gobbo con il testo della canzone e, dimenticandosi di essere in diretta, è sbottata: “Non si vede un ca*o, scusate. Dai, con questa luce… Ricomincio. Tanto ‘ca*o’ lo togliete, perché non sta bene, poi non mi chiamano più. Però è assurdo che ho una luce qua e devo leggere là . Ricominciamo, scusate. ‘Ca*o’ non l’ho detto…”, ha detto mentre si copriva gli occhi con una mano, evidentemente infastida dalle luci del palco. Le parole della Vanoni sono state accolte da un fragoroso applauso da parte del pubblico in sala. Sui social invece, qualcuno si è lamentato per la mancanza di rispetto della cantante nei confronti del collega Faber: “Povero De André, neanche studiare a memoria una canzone che conoscono tutti a memoria…”, ha scritto una ragazza su Twitter.

