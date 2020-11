Ornella Vanoni, “Non voglio morire”/ Come sta dopo il Coronavirus?

Non sono state settimane facili per Ornella Vanoni, che con grinta però a Che tempo che fa, in collegamento, ha sottolineato: “Non voglio morire”. La cantante è stata contagiata dal Coronavirus, ma come sempre ha dimostrato carattere e grande forza: “La Ornella è piena di acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire“. Nata a Milano il 22 settembre del 1934 la donna ha compiuto poco più di un mese fa 86 anni, dimostrandosi sempre lucida e con la voglia di stupire tutti. Appena pochi giorni fa aveva pubblicato una foto che la vedeva sotto le coperte a letto, scrivendo: “Mi ha preso, ma sto bene”. Aveva fatto preoccupare tutti i fan, che però ieri sera guardando la trasmissione di Fabio Fazio hanno capito ancora una volta di trovarsi di fronte a una leonessa.

Ornella Vanoni ha il Coronavirus, il contagio

Come ha preso il Coronavirus Ornella Vanoni? La cantante era ospite in collegamento di Che tempo che fa ieri, dove ha spiegato: “Ma che pal*e sto riposo, me ne parlano tutti di questo riposo“. Ha poi mandato un messaggio importante a tutti: “Indossate la mascherina e rispettate le norme. Dopo tutte le premesse è arrivato uno in casa e me l’ha attaccato”. Non ha rivelato altro, ma ha insinuato che qualcuno pronto ad andarla a trovare le abbia trasmesso il Covid-19. Nonostante questo la donna ha voluto mandare un messaggio anche al Governo dopo le recenti misure di contenimento: “La cultura è curiosità, senza curiosità non esiste cultura”. Il messaggio è chiaro e la volontà altrettanto, quella di ribadire l’importanza dell’arte e dello spettacolo.



