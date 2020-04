Ornella Vanoni “Quarantena fino a fine anno? Io mi suicido”/ “Ho un’ansia fortissima”

Pubblicità

Chi conosce Ornella Vanoni sa bene che l’artista non ha mai peli sulla lingua e che quando ha qualcosa da dire lo dice chiaramente senza usare mezzi termini. Adesso alla soglia degli 86 anni si trova a dover affrontare questa quarantena forzata e sembra che le cose per lei non siano positive, anzi. La Vanoni ha voglia di evadere, uscire, di andare al mare perché sta esaurendo anche i temi di cui parlare con i suoi amici alla sera visto che esce solo per fare la spesa e con la mascherina, ma quando finirà tutto questo? Al solo pensiero che dovrà rimanere chiusa in casa fino a fine anno, Ornella Vanoni impazzisce e parla addirittura della sua voglia di morire. Un velo si ironia c’è sempre ma siamo sicuri che si tratti solo di questo? In un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Giorno” la cantante lombarda ha bocciato l’idea della von der Layen al grido di: “Stare in casa fino a fine anno? Non ci penso proprio. Anzi, appena mollano un filino mi sbatto al mare e casomai affogo”.

LO SFOGO DI ORNELLA VANONI CONTRO LA QUARANTENA

Le rivelazioni choc di Ornella Vanoni non si fermano qui visto che l’artista ha intenzione di riprendere in mano la sua vita perché la situazione che sta vivendo ha dato i natali ad una fortissima ansia: “Non scherziamo, io mi suicido, non ho più l’età per uscire, ma con la mascherina vado a fare la spesa” e poi sui social ha ribadito, qualche giorno fa anche in lacrime: “C’è un bellissimo sole, avrei una gran voglia di scappare, andare, uscire. Invece sono chiusa in casa, perché è così che si deve fare, affinché finisca questo terribile tormento, che addirittura sembra una maledizione. Ho una fortissima ansia per la situazione, oggi, Pasqua e Pasquetta, e dopo?”. Non ci rimane attendere, come lei, di capire cosa ne sarà di noi.



