Ornella Vanoni rinvia il tour “ho rotto il femore”/ “Marciapiedi disastrati e…”

Ornella Vanoni costretta a rimandare il tour: “Ho rotto il femore“

Un piccolo intoppo ha costretto Ornella Vanoni a rimandare il tour nei teatri previsto per il prossimo mese. Come fa sapere una nota stampa, riportata anche da Repubblica, la cantante si è rotta il femore mentre camminava per strada su un marciapiede: “I marciapiedi sono disastrati e causano incidenti, tra i quali il mio. Ho rotto il femore, ma forza e coraggio, ci incontreremo in occasione di questi concerti che renderanno felice me e sono certa anche voi. Cari saluti“.

Il tour nei principali teatri italiani sarebbe dovuto partire già da novembre, tuttavia è stato rimandato di almeno un mese e proseguirà con alcune tappe anche nel primo periodo del 2023. Come fa sapere la nota stampa, l’artista “in seguito all’infortunio ha dovuto subire un intervento che l’ha costretta a un periodo di riposo da cui, però, si è ripresa tornando già al lavoro“. Ora per la cantante, dopo il periodo di riposo e convalescenza, è tempo di pensare all’organizzazione del tour.

Ornella Vanoni, le date e le rivelazioni sul nuovo tour

Il tour di Ornella Vanoni non è cancellato, ma soltanto rimandato. La nota stampa fa infatti sapere come si dislocheranno le date del ciclo di concerti nei teatri italiani in seguito al rinvio forzato: “Partirà il 3 dicembre da Padova e proseguirà (in ordine) a Roma, Brescia e Milano. Riprenderà nel 2023, dopo le festività, con Bologna, Torino, Perugia, Firenze e Genova“.

“Si tratta solo di poche date. E anche ben distanziate. Ho bisogno di riposare perché sul palco mi spendo molto. E se la voglia di esibirmi è sempre tanta, ogni tanto il corpo ti dice basta” aveva confessato la signora della canzone italiana in un’intervista rilasciata all’Ansa, in cui aveva presentato la sua nuova tournée. Il problema di salute che l’ha bloccata, però, è solo un ostacolo che l’artista saprà superare con la grinta e la determinazione che da sempre la contraddistinguono. In attesa di tornare a emozionarsi ed emozionare il pubblico nei teatri, suo habitat naturale.

