Ornella Vanoni/ “Sono rinata dopo il Coronavirus” e presenta il nuovo album “Unica”

Ornella Vanoni tra gli ospiti di Domenica In, il contenitore domenicale di successo condotto da Mara Venier su Rai1. Si tratta della prima intervista per la raffinata interprete della musica italiana che poche settimane fa aveva annunciato tramite i social di essere risultata positiva al Coronavirus. Un annuncio che ha preoccupato non poco i tantissimi fan considerando che la Vanoni ha compiuto quest’anno 86 anni. A rassicurare tutti però ci ha pensato proprio l’interprete de L’appuntamento durante una telefonata a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. “La Ornella è piena d’acciacchi, ma non deve morire. Non vedo perché uno dopo 70 anni deve morire! Sto benissimo e non voglio morire” – ha detto la mitica Vanoni che si è lamentata però del riposo forzato “ma che palle ‘sto riposo, tutti quanti che mi parlano di questo riposo”. Non solo, la Vanoni ha risposto anche alla domanda di Luciana Littizzetto incuriosita su come si fosse contagiata visto che la cantante si era sempre fatta portavoce del messaggio “indossate le mascherine e rispettate le norme sul contagio”. La cantante ha rivelato che il contagio è avvenuto durante una cena: “dopo tutte le premesse, è arrivato uno in casa che me lo ha attaccato”.

Ornella Vanoni e il Covid: “g razie a tutti quelli che mi hanno pensata”

“Sono rinata”. Con queste parole lanciate sui social Ornella Vanoni ha comunicato a tutti di essere guarita dal Coronavirus. Un messaggio attesissimo dai fan dell’interprete che ha aggiunto “il covid mi ha lasciata e adesso per chi mi vuole bene, aspettiamo settimana prossima una bellissima notizia”. Ma non finisce qui, visto che la Vanoni ha voluto ringraziare tutte le persone, gli amici, i colleghi e i fan che in questo periodo di quarantena forzata per curarsi dal Covid-19 hanno avuto un pensiero per lei. “Com’è bella una carezza. Grazie a tutti quelli che mi hanno pensata” – ha scritto la Vanoni che ha mantenuto la sua promessa. Puntuale come un orologio svizzero, infatti, è tornata sui social rivelando la “bellissima notizia”, ossia l’uscita di un nuovo album di inediti per celebrare i suoi 60 anni di carriera. “Ho pensato giallo. Ho vissuto giallo. Ho amato giallo, il colore della gioia e della luce. Ho voluto il giallo anche nella copertina di “Unica”, il mio nuovo album di inediti, che uscirà il 29 gennaio 2021. Sarà il cinquantesimo della mia carriera..”. Che dire, bentornata Ornella!



© RIPRODUZIONE RISERVATA